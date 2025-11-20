Decisión contundente: Sporting Cristal definió si Felipe Vizeu sigue o se va del club

La novela llegó a su punto más alto. En medio de los rumores, versiones cruzadas y especulaciones sobre el futuro de Felipe Vizeu en Sporting Cristal, apareció la voz más esperada: Gustavo Zevallos. El Director Deportivo celeste rompió el silencio y lanzó un mensaje contundente que sacudió el Rímac de arriba a abajo.

En declaraciones firmes para ‘Enredadosc’, Gustavo Zevallos aseguró que Felipe Vizeu no dejará Sporting Cristal, despejando así cualquier duda generada en los últimos días: “Descarto tajantemente que se le vaya a rescindir”, afirmó, poniendo fin a todo tipo de especulaciones sobre una posible salida anticipada del delantero brasileño.

El pronunciamiento del Director Deportivo sorprendió a muchos, especialmente porque el atacante Felipe Vizeu no ha logrado destacar como se esperaba durante la temporada de Sporting Cristal. Sin embargo, desde la interna del club insisten en que el jugador todavía forma parte del proyecto futbolístico.

Con este anuncio, Sporting Cristal envía un mensaje claro: no habrá movimientos inesperados en el ataque por ahora y Felipe Vizeu tendrá la responsabilidad de revertir la imagen mostrada en los últimos partidos. La decisión también busca mantener estabilidad dentro del plantel en plena definición de los Play Offs de la Liga 1.

Felipe Vizeu festejando un gol con Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Felipe Vizeu se va de Sporting Cristal?

Gustavo Zevallos, Director Deportivo de Sporting Cristal, aseguró que Felipe Vizeu seguirá en el plantel hasta diciembre del 2026, fecha hasta la que tiene contrato.

Felipe Vizeu hasta antes de la última fecha de la Liga 1, registró 7 partidos y anotó 2 goles. En un panorama general, la página Sofascore le dio la puntuación de 6.99 en promedio.

Felipe Vizeu entrenando con Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuánto dinero gana Felipe Vizeu?

Felipe Vizeu gana 20 mil dólares mensuales, según información oficial de Salary Sport. Hay que recordar que su mejor sueldo fue de 70 mil dólares cuando jugaba en Udinese de Italia.

¿Hasta cuándo Felipe Vizeu tiene contrato con Sporting Cristal?

Felipe Vizeu tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026, según la información oficial de Transfermarkt. Llegando en agosto del 2025, el delantero ha mostrado muy poco en sus dos primeros partidos.

Datos claves

Gustavo Zevallos, Director Deportivo, descartó la rescisión del contrato de Felipe Vizeu.

El delantero Felipe Vizeu tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026.

Felipe Vizeu registró 7 partidos y 2 goles antes de la última fecha de la Liga 1.

