Horror de Riveros y Corzo: gol de Vitor Roque y paliza de Palmeiras para el 3-0 ante Universitario

Palmeiras ha sido una verdadera locomotora contra Universitario. Anotando tres goles en treinta minutos, el 3-0 de Vitor Roque fue un verdadero espectáculo. Además, también expuso las malas decisiones que tomaron Aldo Corzo y Williams Riveros en la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Toda la situación nació sobre el borde derecho de Universitario. Teniendo el balón Joaquín Piquerez, el jugador de Palmeiras le dio un pase a Vitor Roque dejando fuera de posición a Aldo Corzo y Williams Riveros.

Gol de Vitor Roque

Luego de eso la pelota llegó sobre Vitor Roque, el delantero aceleró la marcha y remató ante la presurosa salida del portero Sebastián Britos. Una vez conseguido el tercero, Palmeiras bajó un poco la intensidad al notar que el resultado ya lo tenía en el bolsillo.

Publicidad

Publicidad

Hay que mencionar que Palmeiras es uno de los firmes candidatos a ganar la Copa Libertadores. Con un equipo que es el segundo más caro del torneo, el cuadro brasileño está convencido de conseguir el título internacional.

ver también Defensa dormida: el gol del ‘Flaco’ López para el 2-0 de Palmeiras ante Universitario en 12 minutos

¿Cuándo vuelven a jugar Universitario vs. Palmeiras?

Hay que mencionar que el partido de vuelta entre Universitario y Palmeiras será en Brasil el próximo jueves 21 de agosto. Enfrentándose en el Allianz Parque, el duelo se dará desde las 7:30 PM. por la Copa Libertadores.

El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor del otro cruce: River Plate de Argentina ante Libertad de Paraguay. Por ahora, Palmeiras tiene todo para acceder a los cuartos de final.

Publicidad

Publicidad