El infantil penal que cometió Di Benedetto y el gol de Gustavo Gómez para Palmeiras 1-0 a Universitario

Universitario no pudo contener el ataque de Palmeiras y recibió el 1-0 apenas comenzado el partido. Sucediendo vía penal por un remate de Gustavo Gómez, el rival remató fuerte abajo al palo derecho del portero Sebastián Britos. El guardameta se tiró hacia ese lado, pero no pudo desviar la redonda y la visita se adelantó por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Pero para entender toda la situación primero hay que dejar en claro que el 1-0 de Palmeiras ante Universitario llegó vía penal. Cometiendo una infracción dentro del área crema, Matías Di Benedetto cometió una falta contra Vitor Roque al minuto siete.

Penal de Di Benedetto

El árbitro no dudo ni un segundo, sancionó la infracción y le mostró la cartulina amarilla al defensor. Luego, Gustavo Gómez se paró frente al balón y remató un fuerte disparo. El portero Sebastián Britos se dirigió hacia la zona dónde iba la redonda, pero no pudo detenerla.

Concretado una vez el gol, Gustavo Gómez corrió sobre la zona de occidente y festejó el tanto con los hinchas de Palmeiras que estaban ahí. Abriendo así el marcador, apenas a los siete minutos el cuadro visitante se puso 1-0 por delante de Universitario en el estadio Monumental y por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Gol de Palmeiras

Hay que mencionar que el partido de vuelta entre Universitario y Palmeiras será en Brasil el próximo jueves 21 de agosto. Enfrentándose en el Allianz Parque, el duelo se dará desde las 7:30 PM. por la Copa Libertadores.

El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor del otro cruce: River Plate de Argentina ante Libertad de Paraguay. Por ahora, Palmeiras tiene todo para acceder a los cuartos de final.