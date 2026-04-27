Las 3 contundentes bajas que tendrá Sporting Cristal para enfrentar a Junior por Copa Libertadores

El cuadro de Sporting Cristal no la tiene nada fácil para su próximo partido por la Copa Libertadores. Esto después que se conociera que presenta varias bajas de consideración para el duelo que tendrá frente a Junior. Lo cual podría ponerlos en desventaja en un choque clave pensando en acceder a una siguiente etapa de este certamen.

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En el último partido por la Liga 1, el defensor Luis Abram habría sufrido un desgarro que le impidió continuar con el partido ante Comerciantes Unidos. Lo cual también le hará imposible que pueda disputar el choque frente a los colombianos por la fecha número 3 por la Libertadores.

Luis Abram en Sporting Cristal (Foto: Sporting Cristal).

Ahora, también hay que precisar que se tienen que sumar dos bajas más que están más que confirmadas para este choque. Por un lado está el otro defensor central Miguel Araujo, a quien se le suma Gabriel Santana. De esta forma la situación del cuadro ‘celeste’ está muy complicada para este choque que se viene.

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¿Cómo será la defensa de Sporting Cristal ante Junior?

Con estas bajas el cuadro de Zé Ricardo va a tener que probar una línea de cuatro inédita. Pues se quedan a fuera dos jugadores importantes en la zaga central. Una posición verdaderamente importante cuando se habla de poder disputar torneos internacionales.

Con lo cual la línea de cuatro que pararía frente a Junior sería con Leandro Sosa por el sector derecho, la zaga central con Alejandro Pósito y Rafael Lutiger, mientras el lateral por la izquierda será de Cristiano.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Junior?

Por la fecha número 3 del Torneo Apertura, el cuadro de Sporting Cristal se enfrenta a Junior de Barranquilla. Este partido se disputará este martes 27 de abril desde las 21:00 horas de Perú en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’. La transmisión del encuentro será mediante ESPN, pero en plataformas web se podrá seguir en Disney+.

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