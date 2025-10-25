Los rivales más temibles que tendría Universitario en la Copa Libertadores 2026

Con su clasificación asegurada, Universitario espera el sorteo del certamen más prestigioso de Sudamérica. Según las proyecciones, el conjunto dirigido por Jorge Fossati podría compartir grupo con clubes de la talla de River Plate, Palmeiras o Flamengo, equipos protagonistas de la Copa Libertadores.

Si bien todavía faltan algunas semanas para que las ligas de Sudamérica culminen, ya existen varios equipos que están clasificados a la Copa Libertadores 2026. En ese panorama, todos están a la espera de su orden para saber en qué bombo estarán.

Y ahí entra Universitario, que hasta la fecha es el único equipo de Perú que tiene asegurada su presencia en la Copa Libertadores 2026. Además, junto a los cremas ya están asegurados clubes de Argentina, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Venezuela.

Así lo confirmó la Copa Libertadores 2026 a través de sus redes sociales. Anunciando a Universitario, también nombró otros clubes clasificados: Platense, Rosario Central, Independiente del Valle, Libertad, Nacional, Peñarol, Universidad Central, Deportivo La Guaira y Carabobo.

Conmebol Libertadores felicitó a Universitario. (Foto: Conmebol Libertadores)

Posibles rivales de Universitario en la Copa Libertadores 2026

Ahora la información gira en torno a saber quiénes serán los posibles rivales de Universitario. Para responder esta pregunta lo primero es conocer en qué bombo estará el equipo de Perú y quiénes podrían ser sus rivales.

Hay que recordar que el orden de los bombos se designa por el ranking de clubes Conmebol y, tras esa proyección, Universitario estaría en el Bombo 3 o Bombo 4. A partir de ello tendría que enfrentar a rivales argentinos o brasileños.

Universitario entrenando en Campo Mar-U. (Foto: Universitario)

¿Qué equipos están clasificados para la Copa Libertadores 2026?

Los equipos que hoy están clasificados a la Copa Libertadores 2026 son Universitario, Platense, Rosario Central, Independiente del Valle, Libertad, Nacional, Peñarol, Universidad Central, Deportivo La Guaira y Carabobo.

¿Cuándo empieza la Copa Libertadores 2026?

La Copa Libertadores 2026 empieza en el mes de febrero del 2026 con las fases previas. Tras terminar las tres fases previas de la Copa Libertadores, la fase de grupos comenzará en marzo.

