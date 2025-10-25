Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

Los rivales más temibles que tendría Universitario en la Copa Libertadores 2026

Universitario ya piensa en la Copa Libertadores 2026 y el panorama no será sencillo pues enfrentará a verdaderos gigantes del continente.

Por Aldo Cadillo

Universitario en la Copa Libertadores 2026.
© Producción Bolavip.Universitario en la Copa Libertadores 2026.

Con su clasificación asegurada, Universitario espera el sorteo del certamen más prestigioso de Sudamérica. Según las proyecciones, el conjunto dirigido por Jorge Fossati podría compartir grupo con clubes de la talla de River Plate, Palmeiras o Flamengo, equipos protagonistas de la Copa Libertadores.

Publicidad

Si bien todavía faltan algunas semanas para que las ligas de Sudamérica culminen, ya existen varios equipos que están clasificados a la Copa Libertadores 2026. En ese panorama, todos están a la espera de su orden para saber en qué bombo estarán.

Y ahí entra Universitario, que hasta la fecha es el único equipo de Perú que tiene asegurada su presencia en la Copa Libertadores 2026. Además, junto a los cremas ya están asegurados clubes de Argentina, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Venezuela.

Así lo confirmó la Copa Libertadores 2026 a través de sus redes sociales. Anunciando a Universitario, también nombró otros clubes clasificados: Platense, Rosario Central, Independiente del Valle, Libertad, Nacional, Peñarol, Universidad Central, Deportivo La Guaira y Carabobo.

Publicidad
Imagen
Conmebol Libertadores felicitó a Universitario. (Foto: Conmebol Libertadores)

Posibles rivales de Universitario en la Copa Libertadores 2026

Ahora la información gira en torno a saber quiénes serán los posibles rivales de Universitario. Para responder esta pregunta lo primero es conocer en qué bombo estará el equipo de Perú y quiénes podrían ser sus rivales.

Hay que recordar que el orden de los bombos se designa por el ranking de clubes Conmebol y, tras esa proyección, Universitario estaría en el Bombo 3 o Bombo 4. A partir de ello tendría que enfrentar a rivales argentinos o brasileños.

Publicidad
Imagen
Universitario entrenando en Campo Mar-U. (Foto: Universitario)

¿Qué equipos están clasificados para la Copa Libertadores 2026?

Los equipos que hoy están clasificados a la Copa Libertadores 2026 son Universitario, Platense, Rosario Central, Independiente del Valle, Libertad, Nacional, Peñarol, Universidad Central, Deportivo La Guaira y Carabobo.

Se reveló la firme postura de Universitario sobre el futuro de Jorge Fossati: “A fin de año…”

ver también

Se reveló la firme postura de Universitario sobre el futuro de Jorge Fossati: “A fin de año…”

¿Cuándo empieza la Copa Libertadores 2026?

La Copa Libertadores 2026 empieza en el mes de febrero del 2026 con las fases previas. Tras terminar las tres fases previas de la Copa Libertadores, la fase de grupos comenzará en marzo.

Publicidad
¿A celebrar en Tarma? El mensaje de Jorge Fossati a tan solo horas del ADT vs. Universitario: “Es un rival que…”

ver también

¿A celebrar en Tarma? El mensaje de Jorge Fossati a tan solo horas del ADT vs. Universitario: “Es un rival que…”

aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Pide ser el '9' de Perú: Luis Ramos fue el héroe de América de Cali ante Júnior
Peruanos en el exterior

Pide ser el '9' de Perú: Luis Ramos fue el héroe de América de Cali ante Júnior

Mr. Peet reconoció a una figura de Universitario, pero destacó su peor aspecto
Universitario

Mr. Peet reconoció a una figura de Universitario, pero destacó su peor aspecto

"Impensado en el fútbol peruano": el refuerzo de $1 millón que Alianza quiere quitarle a Cristal
Liga 1

"Impensado en el fútbol peruano": el refuerzo de $1 millón que Alianza quiere quitarle a Cristal

¿A celebrar en Tarma? El mensaje de Fossati a tan solo horas del ADT vs. 'U': "Es un rival que..."
Universitario

¿A celebrar en Tarma? El mensaje de Fossati a tan solo horas del ADT vs. 'U': "Es un rival que..."

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo