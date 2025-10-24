¿A celebrar en Tarma? El mensaje de Jorge Fossati a tan solo horas del ADT vs. Universitario: “Es un rival que…”

Todo parece indicar que Universitario de Deportes no está confiado y que irá paso a paso para conseguir el título del Torneo Clausura 2025. Tras la victoria de ayer frente a Sporting Cristal en el Estadio Nacional, ahora los merengues se alistan para visitar a ADT en la ciudad de Tarma este fin de semana y fue Jorge Fossati quien tomó la palabra para emitir un mensaje de calma, además de que saben la calidad del rival al que enfrentarán.

Recordemos que Universitario de Deportes está a un triunfo de llevarse el título nacional y por ende ser proclamado como tricampeón del fútbol peruano. Frente a esta situación es que Jorge Fossati no quiso vender humo ni mucho menos decir con seguridad que el camino rumbo al campeonato está totalmente labrado, sino que tuvo palabras de tranquilidad e incluso de reconocimiento al nivel que ha podido mostrar ADT de Tarma a lo largo de la temporada 2025.

“Tratamos de mantener el equilibrio, ni enriquecernos con los elogios ni con las críticas. Y con ese equilibrio, tener humildad y tener autocrítica. Estas son nuestras premisas y las hemos mantenido siempre. Es un rival que seguramente va a ser muy duro. Es un equipo bien trabajado, que le ha hecho partido a todos. Seguramente, aparte se está jugando cosas también muy importantes”; comentó Jorge Fossati el día de hoy en conversación con la prensa deportiva local.

El futuro de Jorge Fossati en Universitario así logre el tricampeonato nacional

Luego de la victoria en el Estadio Nacional ante Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, se pudo revelar cuál sería el futuro de Jorge Fossati en Universitario de Deportes. En esta ocasión fue Álvaro Barco quien definió algunas cuestiones de análisis y evaluaciones respecto a la continuidad del actual comando técnico, a pesar de que claramente tienen en estos momentos la enorme opción de ser tricampeones nacionales en el 2025.

“Fossati es el técnico más exitoso de los últimos tiempos. Va a dejar siempre la vara en alto. La verdad que estamos sumamente satisfechos, contentos. Así que vamos a analizar bien las cosas a fin de año con toda tranquilidad. Ojalá que podamos terminar el campeonato de la mejor manera y tener todos estos días de planificación, todos estos días de merecimiento, de vacaciones. Lo que más quiere el club para poder tener un próximo año en buenas condiciones en lo que es la pretemporada y los partidos amistosos”; declaró el directivo merengue.

Día, hora y dónde ver el duelo entre ADT vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025

En el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, Universitario de Deportes enfrentará a ADT el próximo domingo 26 de octubre a las 15:30 hora local en el Estadio Unión Tarma. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘, además de que disfrutarás de todas las incidencias gracias al clásico minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘ y en donde podría darse el escenario de que los cremas consigan el tricampeonato con un triunfo de por medio.

