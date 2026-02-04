Pablo Guede es liquidado por los hinchas tras el terrible partido de Alianza Lima: “No llega a mitad de año”

Alianza Lima fue sorprendido en la Copa Libertadores y terminaron con una derrota impensada ante 2 de Mayo. El cuadro debutante en esta competición supo aprovechar sus oportunidades y terminó sumando una victoria que los pone en ventaja. Pese a llegar con el cartel de víctimas, supieron hacer un buen partido que les permitió sacar ventaja.

Publicidad

Publicidad

El planteamiento de Pablo Guede termina siendo una incógnita para los hinchas que no entienden algunos cambios que hizo. Pues mostró un equipo bastante diferente al que venía usando. Sacando del 11 titular a Paolo Guerrero, quien venía haciendo goles para que Federico Girotti termine siendo el 9 y falle hasta 2 claras situaciones.

Esto ha hecho que el hincha de Alianza Lima despotrique contra el entrenador en redes. Algunos ya lo ven como un entrenador que no llega a mitad de año, pues con esta derrota está dejando una gran duda sobre lo que puede hacer. Ya que en un juego en el que debían sacar ventaja, terminan regalando 90 minutos que los debería haber dejado más tranquilos.

Hinchas en contra de Pablo Guede (Foto: X).

Publicidad

Publicidad

El estratega argentino ya venía dejando dudas en la pretemporada, pero en este juego oficial terminó confirmando que los cambios no siempre son buenos. Acá tuvo un partido bajo que impidió que puedan llegar a sacar ventaja y tendrá que salir con todo a ganar en casa o sino, probablemente tenga una tacha importante que lo podría dejar fuera del cargo pronto.

¿Qué necesita Alianza Lima para seguir en la Copa Libertadores?

Después de este desastroso partido, el cuadro de Alianza Lima está obligado a ganar el siguiente partido. En este caso, los ‘blanquiazules’ están prohibidos sacar otro resultado que no sea una victoria, de no lograrlo básicamente estarán diciendo adiós en la competencia.

2 de Mayo 1-0 Alianza Lima (Foto: Conmebol Libertadores).

Publicidad

Publicidad

No importa el resultado, mientras termine siendo a favor. Es decir, que los ‘blanquiazules’ con el 1-0 mandarían el partido a penales. Mientras tanto, si es que consiguen hacer 2 o más, entonces estarán accediendo a la siguiente ronda en donde se medirán ante Sporting Cristal.

¿Cuándo jugará Alianza Lima vs. 2 de Mayo?

No hay mucho tiempo para descansar para Alianza Lima, ya que la vuelta será la próxima semana. El juego está programado para que se dispute el próximo miércoles 11 de febrero desde las 19:30 horas de Perú en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’.

Datos Claves

Alianza Lima perdió ante 2 de Mayo y definirá la serie el 11 de febrero .

perdió ante 2 de Mayo y definirá la serie el . El técnico Pablo Guede fue criticado tras dejar a Paolo Guerrero en el banco suplente.

fue criticado tras dejar a Paolo Guerrero en el banco suplente. Los “blanquiazules” necesitan ganar por dos goles para clasificar directamente a la siguiente fase.

Publicidad