Palmeiras no tuvo piedad: tras humillar a Universitario, cierra fichaje bomba desde Europa

Palmeiras golea por la Copa Libertadores, pero no es suficiente y sigue reforzándose. Si bien venció 4-0 a Universitario de visita por la ida de los octavos de final, el cuadro de Brasil no quiere dejar margen a nada y por eso sigue contratando. Más ahora que tiene un nuevo jugador y que llegó desde Europa.

Publicidad

Publicidad

Así es, Palmeiras suma un refuerzo desde Europa para continuar ganando y buscando títulos. Estando en el Rangers de Escocia, Jefté llegó a un acuerdo con el ‘Verdao’ y será su nuevo lateral izquierdo.

Si bien todavía falta la firma oficial, y que pase los exámenes médicos, todas las partes involucradas han dado el visto bueno y solo falta que Jefté llegue a Palmeiras para cerrar su vínculo.

No se ha revelado cuánto pagó Palmeiras a Rangers, pero se estima que el pase de Jefté ha sido por unos 8 millones de dólares. Además, hay que mencionar que el lateral izquierdo es un gran proyecto a sus 21 años.

Publicidad

Publicidad

Jefté es nuevo jugador de Palmeiras. (Foto: Getty Images)

¿Cuánto vale el plantel de Palmeiras?

Actualmente Palmeiras tiene el segundo plantel más costoso de la Copa Libertadores 2025. Con un valor de 185,45 millones de euros, el jugador más caro es Vitor Roque con un costo de 20 millones de euros.

Palmeiras está decidido a ganar la Copa Libertadores 2025 y sumarla a las tres que ya tiene de los años 1999, 2020 y 2021. Si lo consigue será el primer equipo de Brasil que llega a cuatro y estaría a tres de Independiente, el máximo ganador.

Publicidad

Publicidad

¿Qué resultado necesita Universitario para seguir en la Copa Libertadores?

Universitario necesita revertir un 4-0 ante Palmeiras en Brasil por la Copa Libertadores. Mostrándose el objetivo como más que imposible, si el cuadro crema gana por más de cinco goles, pasa directamente. Si pierde, empata o gana solo por tres goles, queda eliminado.

ver también Universitario en alerta máxima: el polémico árbitro chileno que dirigirá su partido ante Palmeiras en Brasil

¿Cuándo juegan Universitario vs. Palmeiras en Brasil por la Copa Libertadores?

Universitario volverá a jugar ante Palmeiras este jueves 21 de agosto desde las 7:30 PM y en el Allianz Parque. En cotejo por los octavos de final de la Copa Libertadores, el cuadro crema llega con una desventaja de 4-0 y no podrá contar con Williams Riveros.

Publicidad

Publicidad