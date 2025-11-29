Es tendencia:
Copa Libertadores

Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025 Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Palmeiras y Flamengo se enfrentan en el Estadio Monumental de Lima. A continuación, sigue el minuto a minuto.

¡Mensaje de Abel Ferreira!

El DT de Palmeiras habló luego del último entrenamiento de Palmeiras en Matute.

Tweet placeholder
¡Todo listo en el Estadio Monumental!

Desde la cuenta oficial de Conmebol, se puede apreciar el trofeo de la Copa Libertadores ya instalado en el Estadio Monumental de Lima.

Tweet placeholder

¡Bienvenidos a la cobertura del Palmeiras vs. Flamengo!

Palmeiras y Flamengo disputan la gran final de la Copa Libertadores 2025 y a continuación podrás disfrutar de todos los detalles.

Por Renato Pérez

Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025.
© Conmebol Libertadores.Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025.

Sudamérica se paraliza el día de hoy con la gran final de la Copa Libertadores 2025. Palmeiras y Flamengo se verán las caras en el partido más importante de la temporada 2025 y el Estadio Monumental de Lima será testigo de una tremenda fiesta que ya empezó desde hace varios días en la capital. No somos ajenos a ello, así que ahora contarás con todos los detalles para que no te pierdas nada.

Palmeiras y Flamengo buscan su cuarta estrella continental y frente a dicha situación es que la final de esta tarde tiene un enorme condimento. Además, es un clásico del fútbol brasileño que sin duda alguna promete y mucho. Sin más ni menos, los de Río de Janeiro y Sao Paulo tendrán un chance de oro y los hinchas que asistirán al recinto deportivo lo saben a la perfección.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025?

  • 18:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 17:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)
  • 16:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador
  • 15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 21:00 | España

¿Dónde ver Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025?

  • Argentina | Fox Sports, Telefe, Pluto TV y Disney+ Premium
  • Brasil | ESPN, Rede Globo, Ge TV, Paramount+, ESPN y Disney+ Premium
  • Chile | Chilevisión, ESPN Premium, Pluto TV y Disney+ Premium
  • Resto de Sudamérica | ESPN, Pluto TV, Telefe (YouTube) y Disney+ Premium
  • México | ESPN, ESPN 2, Pluto TV y Disney+ Premium
  • Estados Unidos | Fanatiz, Fubo Sports, beIN Sports y beIN Sports Ñ
Renato Pérez
