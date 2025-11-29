Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025 Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Sudamérica se paraliza el día de hoy con la gran final de la Copa Libertadores 2025. Palmeiras y Flamengo se verán las caras en el partido más importante de la temporada 2025 y el Estadio Monumental de Lima será testigo de una tremenda fiesta que ya empezó desde hace varios días en la capital. No somos ajenos a ello, así que ahora contarás con todos los detalles para que no te pierdas nada.

Palmeiras y Flamengo buscan su cuarta estrella continental y frente a dicha situación es que la final de esta tarde tiene un enorme condimento. Además, es un clásico del fútbol brasileño que sin duda alguna promete y mucho. Sin más ni menos, los de Río de Janeiro y Sao Paulo tendrán un chance de oro y los hinchas que asistirán al recinto deportivo lo saben a la perfección.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025?

18:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

17:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)

16:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador

15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

21:00 | España

¿Dónde ver Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025?