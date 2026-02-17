Polémica en 2 de Mayo vs. Sporting Cristal por la expulsión de Luis Iberico

El partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026 ya dejó una polémica en el primer tiempo. Es que Luis Iberico se fue expulsado de manera directa por una fuerte infracción en contra de Sergio Sanabria. Sin embargo, hay algunos cuestionamientos para con el árbitro colombiano Carlos Betancur.

El primer tiempo fue muy friccionado entre ambos equipos y, por momentos, con pierna fuerte de ambos lados. Al minuto 39 de juego, una fuerte entrada de Luis Iberico, luego de un control largo suyo derivó en una tarjeta roja marcada de manera directa.

Para Carlos Betancur, no hubo dudas de la violencia de Iberico contra Sanabria, que quedó muy sentido debido al fuerte cruce. Desde la cabina del VAR coincidieron con el árbitro colombiano en la decisión de expulsar al futbolista de Sporting Cristal.

Sin embargo, muchos especialistas y también algunos hinchas peruanos cuestionaron a Betancur. Antes de la entrada del futbolista ‘celeste’, se pudo ver cómo llega a tocar el balón y, luego, por la velocidad de la acción terminó impactando de lleno contra el futbolista paraguayo.

Hay cuestionamientos al árbitro Carlos Betancur.

Hay quienes opinan que debió arreglarlo con una tarjeta amarilla, pero otros directamente, no cuestionan el accionar del juez. La mala noticia para Paulo Autuori es que debe jugar el resto del partido de ida con un futbolista menos.

La chance clara que se perdió Felipe Vizeu tras la expulsión

Pese a la expulsión de Iberico, Sporting Cristal tuvo una chance antes del entretiempo para irse en ventaja. Yoshimar Yotún asistió muy bien a Felipe Vizeu, quien quedó mano a mano con Ángel Martínez, pero el arquero de 2 de Mayo salvó lo que era el 1-0.

Datos claves

Aquí tienes los takeaways fácticos del artículo:

Luis Iberico recibió una tarjeta roja directa al minuto 39 ante 2 de Mayo .

recibió una al minuto 39 ante . El árbitro Carlos Betancur sancionó falta en contra de Sergio Sanabria en la Copa Libertadores.

sancionó falta en contra de en la Copa Libertadores. Felipe Vizeu falló una clara ocasión de gol tras asistencia de Yoshimar Yotún.

