Posibles alineaciones de Universitario vs Coquimbo Unido: el inesperado once que alista Rabanal

En Universitario de Deportes tienen un objetivo definido: sumar sí o sí ante Coquimbo Unido este martes 14, por la segunda jornada de fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

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Con esa misión, el técnico Javier Rabanal prepara una alineación sólida para imponerse en el estadio Monumental y quedarse con tres puntos fundamentales en casa, considerando la exigencia del rival que tendrán enfrente.

Alineación de Universitario

Así saldría al campo de juego Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Miguel Silveira, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

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Una noticia poco alentadora para los ‘merengues’ es que Lisandro Alzugaray no llegaría para el duelo internacional. Si bien ha mostrado mejoría, el estratega español optaría por no arriesgarlo. En su lugar, Edison Flores, José Rivera y Bryan Reyna aparecen como alternativas para reemplazarlo.

Según se pudo conocer, el CT se inclinaría por ‘Orejas’ para acompañar a Valera en ofensiva. No sería la única variante, ya que ante la ausencia de Martín Pérez Guedes, el brasileño Miguel Silveira asumiría la conducción del mediocampo.

Por su parte, Vargas seguirá como titular en el arco, respaldado por la línea de tres con Fara, Riveros y Di Benedetto. Además, Polo volverá a ocupar la banda derecha, mientras que Inga retornará al banco de suplentes.

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Alineación de Coquimbo Unido

Así formaría Coquimbo Unido: Diego Sánchez, Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo, Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía, Cristián Zavala, Nicolás Johansen y Alejandro Azócar.

En tanto, el conjunto chileno ya está en Lima y preparado para enfrentar a los de Ate, con la convicción de volver a su país con los tres puntos en el bolsillo.

DATOS CLAVES

El técnico Javier Rabanal planea alinear a Edison Flores y Alex Valera en el ataque de Universitario.

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El mediocampista brasileño Miguel Silveira reemplazará a Martín Pérez Guedes como conductor frente a Coquimbo Unido.