Pablo Guede tomó la palabra en la previa del duelo entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo, por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, y dejó una fuerte advertencia sobre lo que será el partido en Paraguay este miércoles 4 de febrero, donde los íntimos buscarán dar el primer golpe en la serie.

El técnico argentino fue directo al señalar que, pese a las dificultades, su equipo está listo para competir: “Vamos a jugar el partido y estamos bien, sabemos que no es fácil, pero vamos a competir”, expresó Guede, marcando un mensaje de confianza hacia su plantel.

Además, el entrenador de Alianza Lima no subestimó al rival y destacó las principales virtudes de 2 de Mayo, equipo que suele hacerse fuerte como local: “Es un equipo muy duro que no necesita generar mucho para hacerte situaciones de gol, meten y defienden bien”, advirtió.

Guede también dejó en claro que el encuentro será de mucha fricción, intensidad y pocos espacios, por lo que será clave la concentración defensiva y la eficacia en las oportunidades que se presenten.

¿Qué dijo el DT Pablo Guede sobre el Alianza Lima vs. 2 de Mayo?

En esa misma línea, el DT íntimo cerró con una reflexión que resume su visión sobre el torneo continental: “Está más que demostrado que en la Libertadores nunca hay favoritos, es otro torneo totalmente diferente”, recordando que la historia y los nombres pesan menos que el rendimiento dentro del campo.

Así, Alianza Lima afronta su estreno en la Copa Libertadores con un mensaje claro desde el banco: no confiarse, competir al máximo y entender que cada detalle puede definir la serie ante un rival que promete ser incómodo en Paraguay.

Así anunció Alianza su partido ante 2 de Mayo por la Libertadores. (Foto: Alianza Lima)

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

El partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo se podrá ver por la transmisión oficial de ESPN y Disney +. Además, también se podrá ver gratis por YouTube y se podrán seguir todos los goles, incidencias y mejores jugadas por el celular e internet en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

El partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo se jugará este miércoles 4 de febrero desde las 7:30 PM por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores.

Datos claves

Pablo Guede dirige a Alianza Lima frente a 2 de Mayo en Copa Libertadores.

El partido de ida se disputará en Paraguay este miércoles 4 de febrero.

El encuentro corresponde a la Fase 1 del torneo continental en su edición 2026.

