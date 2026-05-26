Qué pasa si Universitario gana, empata o pierde ante Deportes Tolima por Copa Libertadores 2026

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 está llegando a su final esta semana. De los 32 equipos que compitieron, tan solo quedarán los 16 mejores y Universitario de Deportes apunta a esto. Pero tendrá un duro duelo ante Deportes Tolima en un juego que va a ser una final para ambas escuadras.

Publicidad

Es por eso que cada resultado que puedan sacar va a significar mucho. En este caso, los ‘cremas’ tienen una ventaja al estar en casa. Pero los colombianos están por encima en la tabla de posiciones. Por lo que tienen una posibilidad mayor de poder clasificar a siguiente ronda.

¿Qué pasa si Universitario gana?

En el caso de que el equipo de Héctor Cúper logra derrotar a Tolima en los 90 minutos, tendrá una gran chance de estar en los octavos de final como segundo clasificado. Es lo máximo a lo que puede aspirar pues lo máximo que sumaría es 8, mientras Coquimbo Unido ya tiene 10 unidades.

Ahora la diferencia de gol es importante, si gana por 1-0 y Nacional vence a Coquimbo por más de 4 goles, entonces los uruguayos clasificarán. Ahora, esto es algo complicado.

Publicidad

¿Qué pasa si Universitario empata con Tolima?

El empate los deja sin opción para que jueguen la fase de octavos de final de la Copa Libertadores. Acá si no hay chance que estén entre los 16 mejores y el que termina pasando es el cuadro colombiano.

No obstante, también podría quedarse sin nada si es que Nacional vence a Coquimbo Unido. Un triunfo de los uruguayos dejarían fuera a los ‘cremas’. En caso que pierda o empate, entonces la ‘U’ estará en la Copa Sudamericana.

¿Qué pasa si Universitario pierde ante Tolima?

La derrota los deja fuera de la Copa Libertadores, con esto no tienen ninguna opción de seguir en competencia en este certamen. No obstante, dependiendo del resultado de Nacional, se verá si al menos queda en la Sudamericana, una derrota de los uruguayos solo podría esto, pero si ganan o empatan los pasan.

Publicidad

Datos Claves