Si Universitario le gana hoy a Tolima pasa a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero todavía hay una duda en el once titular.

Universitario de Deportes se juega HOY una verdadera final en el estadio Monumental cuando enfrente a Deportes Tolima por la última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. El cuadro crema depende de sí mismo para clasificar directamente a los octavos de final y el técnico Héctor Cúper ya tendría prácticamente definido el once titular.

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La única duda que mantiene el estratega argentino pasa por el arco de Universitario de Deportes. Si bien todo apunta a que Miguel Vargas arrancará como titular, el guardameta Diego Romero todavía mantiene opciones de quedarse con el puesto para el decisivo encuentro copero.

Más allá de la incertidumbre en la portería, el resto de la alineación sería prácticamente el mismo equipo que logró empatar ante Nacional de Uruguay en Montevideo durante la jornada anterior de la Copa Libertadores.

El posible once titular de Universitario de Deportes ante Deportes Tolima sería con Caín Fara, Anderson Santamaría y Williams Riveros; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Héctor Fertoli, Jairo Concha y José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

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Así anunció Universitario su partido ante Tolima por la fecha 6 del Grupo B de la Copa Libertadores. (Foto: Universitario)

Universitario depende de sí mismo en la Copa Libertadores

El panorama para Universitario de Deportes es claro: si consigue vencer a Deportes Tolima clasificará automáticamente a los octavos de final de la Copa Libertadores sin importar lo que suceda en el partido entre Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido.

Sin embargo, si el equipo dirigido por Héctor Cúper empata o pierde, quedará obligado a esperar el resultado del duelo entre uruguayos y chilenos para definir si logra al menos quedarse con el tercer puesto del grupo y avanzar a los Play Offs de la Copa Sudamericana.

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+ Mira el partido entre Universitario vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores aquí

La tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores con Universitario. (Foto: Conmebol Libertadores)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores?

El partido entre Universitario vs. Deportes Tolima se juega HOY, martes 26 de mayo, desde las 7:30 PM en el estadio Monumental y es válido por la fecha 6 del Grupo B de la Copa Libertadores.

¿En qué canal ver el partido Universitario vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores?

Para poder ver el partido Universitario vs. Deportes Tolima en vivo y en directo tienes que sintonizar la señal exclusiva y oficial de ESPN. Otra opción es verlo en directo vía streaming y desde tu celular por internet gracias a la aplicación oficial de Disney+.

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Datos claves

Universitario de Deportes enfrenta HOY a Deportes Tolima por el Grupo B de la Copa Libertadores.

El técnico Héctor Cúper mantiene la única duda de incluir a Miguel Vargas o Diego Romero en el arco.

Una victoria clasificará a Universitario de Deportes directamente a los octavos de final del torneo.