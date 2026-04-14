Qué pasa si Universitario gana, empata o pierde vs. Coquimbo por la Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes tiene una muy buena oportunidad para acomodarse mejor en la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El rival de turno será Coquimbo Unido de Chile y de conseguir un triunfo sumarán cuatro unidades en dos jornadas disputadas, así que a continuación conoceremos los escenarios que podrían darse esta noche en el Estadio Monumental.

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En principio, recordemos que Universitario de Deportes viene de conseguir un empate en condición de visita frente a Deportes Tolima en la ciudad de Ibagué. Fue un 0-0 en el marcador que dejó a los merengues con un punto en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 y que los pone en una posición muy importante para seguir aspirando con el objetivo de clasificación.

Fuente: Universitario.

Respecto a cómo llega Coquimbo Unido, el equipo chileno liderado por Hernán Caputto viene de igualar 1-1 frente a Nacional de Uruguay jugando en condición de local en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. Es decir, llegarán al partido de esta noche en Lima con la intención de lograr una victoria que también los coloque mejor en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

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Fuente: Coquimbo Unido.

¿Qué pasa si Universitario gana ante Coquimbo por la Copa Libertadores 2026?

Si Universitario de Deportes vence a Coquimbo Unido sumaría 4 puntos en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 y podría quedar como uno de los líderes de la zona. Claramente, sería un tremendo resultado para los merengues y seguirían firmes pensando en la clasificación a una siguiente ronda.

¿Qué pasa si Universitario empata ante Coquimbo por la Copa Libertadores 2026?

Si Universitario de Deportes empata frente a Coquimbo Unido sumaría 2 puntos en la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Si bien aún no se hablaría que de complicarían una ansiada clasificación, perderían la chance de lograr un triunfo jugando en condición de local en el Estadio Monumental.

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¿Qué pasa si Universitario pierde ante Coquimbo por la Copa Libertadores 2026?

Si Universitario de Deportes pierde ante Coquimbo Unido se quedaría con tan solo 1 punto en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 y empezarían más dudas sobre el rendimiento del equipo. Posiblemente en el fondo de su zona, los cremas no verían con buenos ojos una derrota y generarían durísimascríticas.

Hora y dónde el duelo entre Universitario vs. Coquimbo por la Copa Libertadores 2026

Por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, Universitario de Deportes y Coquimbo Unido se enfrentarán el día de hoy 14 de abril a las 21:00 horas en el Estadio Monumental. La transmisión oficial de este encuentro estará a cargo de las plataformas de ESPN y Disney+, además de que por medio de Bolavip Perú podrás seguir todas las incidencias gracias al minuto a minuto.

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