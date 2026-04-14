Golpe de timón en el once crema. Universitario alista una formación con sorpresa para enfrentar a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores: Sekou Gassama será titular.

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Según informó el periodista Gustavo Peralta, el técnico Javier Rabanal apostará por un once que mezcla variantes obligadas y decisiones tácticas. El equipo formaría con Miguel Vargas en el arco; línea de tres con Caín Fara, Williams Riveros y Matías Di Benedetto; carriles para Andy Polo y José Carabalí; en la volante Miguel Silveira y Jesús Castillo y Jairo Concha y en ataque la dupla Alex Valera–Sekou Gassama.

La gran novedad pasa por la inclusión de Sekou Gassama desde el arranque, una decisión que responde tanto a la necesidad ofensiva como a las bajas sensibles que golpean al plantel en este momento clave.

Y es que Martín Pérez Guedes y Lisandro Alzugaray no estarán disponibles por lesión, lo que obliga a reconfigurar el mediocampo y parte del sistema ofensivo, cuestión de que se refuerce el ataque y se vaya por el triunfo en la Copa Libertadores.

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🎙️@Gustavo_p4 cuenta el XI de la 'U' mañana ante Coquimbo: "Vargas, Fara, Riveros, Di Benedetto, Castillo, Silveira, Concha, Polo, Carabalí, Valera y Gassama"#L1Radio



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Universitario vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores

El partido entre Universitario vs. Coquimbo se jugará este martes 14 de abril desde las 9:00 PM en el Monumental, en un duelo correspondiente a la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores, donde sumar es prácticamente una obligación para no perder terreno en la tabla.

Así, Universitario se la juega con una apuesta clara: más peso en ataque y confianza en nuevas piezas. En la Libertadores, los partidos no se esperan, se atacan.

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La imagen de la ‘U’ para el partido de hoy ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores. (Foto: Universitario)

¿En qué canal juegan Universitario vs. Coquimbo por la Libertadores?

El partido entre Universitario vs. Coquimbo Unido se podrá ver en vivo y en directo a través de la transmisión de ESPN y en la versión online por el aplicativo de Disney+.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Coquimbo por la Libertadores?

El partido entre Universitario vs. Coquimbo Unido se dará desde las 9:00 PM de este martes 14 de abril y será válido por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores.

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Datos claves

Sekou Gassama debutará como titular en el ataque de Universitario ante Coquimbo Unido.

El partido por Copa Libertadores inicia este martes 14 de abril a las 21:00.

Martín Pérez Guedes y Lisandro Alzugaray son bajas confirmadas por lesión para este encuentro.