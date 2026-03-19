¿Quién es la presentadora del sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana?

El sorteo de la Copa Libertadores y la Sudamericana ha contado con dos presentadores en el evento realizado por la Conmebol, en su sede de Luque, Paraguay. Uno de ellos es el conocido periodista argentino Juan José Buscalia, un habitual en este tipo de ceremonias. En tanto, estuvo acompañado por la periodista Marina Granziera.

Publicidad

Se trata de una reconocida personalidad de la televisión colombiana, nacida en Brasil, de 37 años, que ya tiene experiencia en otro tipos de eventos de Conmebol. Por ejemplo, estuvo en el sorteo de las fases preliminares de las Copas Libertadores y Sudamericana en diciembre pasado.

¿Quién es Marina Granziera?

Marina Granziera nació en Sao Paulo, Brasil y es fanática del deporte desde temprana edad. Según comentó en algunas entrevistas, debido al trabajo de su padre, se tuvo que mudar a distintos países como El Salvador, Ecuador, Italia, Estados Unidos y Colombia.

Publicidad

Finalmente, al radicarse en Colombia, pudo completar sus estudios de secundario. Pero, su interés por los medios la llevó a que empiece a hacer comerciales. Una vez que terminó de estudiar se mudó a Italia y, luego, a Miami donde empezó con periodismo y con psicología.

Trabajó en Telemundo y, tras conocer a su actual esposo, el periodista y comentarista deportivo Javier Hernández Bonnet, se radicó definitivamente en Colombia para trabajar en Caracol y en BluRadio. Así se fue consolidando en los medios deportivos de ese país hasta convertirse en una reconocida periodista y también presentadora.

¿Dónde ver en vivo el sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana?

El sorteo de la Copa Libertadores y de la Sudamericana comienza a las 20:00 horas local (18:00 horas Perú y Colombia) y se puede ver en vivo por ESPN, Disney+ Premium y las redes sociales de Conmebol (YouTube y Facebook). También puedes seguir todos los detalles y el minuto a minuto en Bolavip Perú.

Publicidad

Recordá que hasta el 31 de marzo, los clientes nuevos y los que regresen que sean elegibles en Disney+ podrán suscribirse con hasta un 70% de descuento durante 2 meses.

Datos claves