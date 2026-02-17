Sporting Cristal buscará dar el golpe en Paraguay cuando enfrente a 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores, en un duelo clave para empezar con ventaja la serie y encaminar su clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.

Para este compromiso internacional, el técnico brasileño Paulo Autuori apostará por un once bastante ofensivo, con la intención de manejar la posesión del balón y lastimar desde el inicio al cuadro paraguayo en condición de visitante.

La alineación confirmada de Sporting Cristal será con Enríquez en el arco; Araujo y Lutiger como defensores centrales; Cruz González y Cristiano por las bandas; Távara, Cazonatti y Yotún en el mediocampo; mientras que en ataque estarán Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

El encuentro es considerado determinante para los rimenses, ya que sacar un buen resultado en Paraguay les permitiría llegar con mayor tranquilidad al partido de vuelta en Lima, sabiendo que una clasificación los pondría a un paso de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Así anunció Sporting Cristal su partido ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)

La sorpresa que tendrá Sporting Cristal ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores

La gran novedad del equipo celeste pasa por la presencia de Yoshimar Yotún desde el arranque, quien vuelve a ser el eje del mediocampo y el principal generador de juego, acompañado por un volante mixto como Cazonatti y un jugador más táctico como Távara para equilibrar.

ver también DT de 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, reveló la fórmula que usará para ganarle a Sporting Cristal

En ofensiva, Autuori apuesta por velocidad y desborde con Santiago González y Maxloren Castro, dejando como referencia de área al brasileño Felipe Vizeu, quien será el encargado de concretar las situaciones que genere Cristal en campo rival.

¿En qué canal ver el partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

El partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de ESPN y en su versión online por el aplicativo de Disney+. Además, también podrás seguir gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

El partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo se dará desde las 7:30 PM de este martes 17 de febrero y será válido por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Datos claves

Sporting Cristal enfrenta a 2 de Mayo por la ida de Fase 2 en Libertadores.

El técnico Paulo Autuori confirmó a Felipe Vizeu como delantero titular para el partido.

Yoshimar Yotún regresa a la alineación inicial como eje del mediocampo en Paraguay.

