Jorge Araujo se despidió con críticas de Universitario y así respondió: “Me hago responsable hasta donde me corresponde”

Los hinchas de Universitario fueron muy críticos con 'Coco' Araujo por la derrota ante Atlético Grau. El DT respondió en conferencia de prensa y en una entrevista con L1MAX. ¿Cuál será su futuro?

Universitario perdió 1-0 ante Atlético Grau en el Estadio Monumental U Marathon por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El gol de Raúl Ruidíaz marcó la única diferencia en el resultado. Fue una nueva actuación decepcionante de la ‘U’, que tuvo el último partido de Jorge Araujo como director técnico interino. Los hinchas ‘cremas’ apuntaron contra él por el mal rendimiento del equipo.

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‘Coco’ Araujo se despidió de Universitario, no de buena manera, debido al resultado y al pobre rendimiento del equipo. Si bien se vio condicionado por la expulsión tempranera de Andy Polo, la ‘U’ nunca puso en aprietos al ‘Pato’ Álvarez y sufrió en la situación de gol más clara que tuvo Raúl Ruidíaz.

Ante el mal partido del tricampeón nacional, el DT interino fue blanco de críticas debido a la titularidad de algunos futbolistas como el propio Polo, Williams Riveros, Edison Flores o Martín Pérez Guedes, quienes no están en su mejor momento. También la toma de decisiones en los cambios le han jugado en contra al ‘Coco’ a la vista de los aficionados ‘cremas’.

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Las críticas en redes sociales a Coco Araujo por la derrota de Universitario (X)

Las críticas contra el entrenador se vieron tanto en el Monumental como en las redes sociales. Araujo se volvió tendencia en X (Twitter) en Perú con cuestionamientos de los hinchas tales como pedidos de salida de la ‘U’ y las críticas mencionadas.

Más críticas a Coco Araujo en redes sociales (X).

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Las respuestas de Jorge Araujo a las críticas

Jorge Araujo puso la cara ante la derrota de Universitario. En conferencia de prensa, hizo un balance sobre su paso como DT interino donde aseguró que el equipo, pese a los malos resultados, tuvo posibilidades de ganar dichos partidos. También pidió disculpas por la caída en este encuentro ante Atlético Grau.

COCO ARAUJO SE DESPIDE DE LA 'U': "ASUMÍ EL CARGO CON RESPONSABILIDAD, CREYENDO EN ESTE GRUPO Y SÉ QUE VAN A SALIR ADELANTE. LE PIDO DISCULPAS A LA GENTE"#Universitario 0-1 #Grau



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX #Liga1 #TorneoApertura2026 pic.twitter.com/pLtBemqGbl — L1MAX (@L1MAX_) May 16, 2026

Luego de su exposición ante los diferentes medios en la rueda de prensa, ‘Coco’ habló con el periodista Gustavo Peralta en L1 Radio (L1MAX) donde hizo una reflexión más en detalles sobre sus responsabilidades al frente de la ‘U’.

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“Me hago responsable hasta donde me corresponde, poniendo el pecho desde el primer día. Eso no lo rehúyo, soy trabajador e hincha del club. Sé lo que podía haber pasado de los dos lados si todo salía bien y, si no, también. Siempre he puesto la cara, el pecho y ayudar al club en todo momento que me ha tocado”, sostuvo.

“Soy trabajador desde hace 5 años, vine de coordinador, pasé por todos los procesos, me tocó ser entrenador por este tiempo. Siento que tengo la capacidad para hacerlo, pero seguramente haya otras cosas que no concuerdan para que sea al 100 por ciento, eso es normal. Yo asumo esos riesgos y me hago cargo. Y pido nuevamente disculpas a los hinchas“, agregó.

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Las estadísticas de Jorge Araujo como DT interino de Universitario

Jorge Araujo tuvo tres pasos como entrenador interino de Universitario. Los primeros dos fueron entre los años 2022 y 2023 antes y después del ciclo de Carlos Compagnucci como entrenador. El tercero fue éste que terminó de mala manera, tras la salida de Javier Rabanal y la llegada de Héctor Cúper.

En su primer ciclo como interino, estuvo como DT en seis partidos donde logró dos victorias, tres empates y una derrota entre abril y mayo de 2022 antes de que asuma Compagnucci. Tras la salida de éste, dirigió un partido a la ‘U’ en marzo de 2023 donde le ganó a Melgar.

En este último ciclo como entrenador interino en 2026, dirigió siete partidos donde tuvo tres victorias, un empate y otras tres derrotas. Además, se va con tres partidos sin triunfos de forma consecutiva.

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En cuanto a su futuro como entrenador, si bien afirmó que deberá hablar con el administrador Franco Velazco, siente que está “preparado para dirigir”. “Necesito pensar bien mis cosas, tomar buenas decisiones y nada que sea apresurado”, dijo. Por lo cual, es posible que deje la ‘U’ pensando en una carrera como entrenador.

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