El polémico gol que le anularon a Cusco FC ante Flamengo en la Copa Libertadores

¿Fue Robo a Cusco FC? Esta es la pregunta que muchos hinchas se hacen tras ver la anulación de un gol al cuadro cusqueño. Pues en su debut en la Copa Libertadores 2026 el cuadro del altiplano tuvo el empate ante el Flamengo de Brasil. Todos lo celebraron, pero cuando menos se pensó, el árbitro decidió anular la jugada que despertó las dudas de más de uno.

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Corría el minuto 65 cuando José Manzaneda recibió un pase largo que lo dejó frente al portero, pero no logró controlar muy bien, obligándolo a irse por una banda. Esto hizo que tuviera que buscar la opción correcta para poder seguir la jugada y consiguió darle un pase a Marlon Ruidias para que consiga anotar el 1-1 ante el ‘Fla’.

El empate era un tremendo resultado para los ‘Dorados’ que no habían tenido un partido fácil. No obstante, cuando todo parecía felicidad cambió todo a una incertidumbre pues el VAR había visto algo que nadie más observó, una posición adelantada. Lo cual puso en alerta a todos en el Inca Garcilaso de la Vega.

Fue ahí en donde se comenzaron a trazar las líneas, las cuales no quedaban tan claras para poder decidir el offside. Pues se veía que el jugador se encontraba en línea, no obstante acá usaron al milímetro los trazos para terminar por decidir que el jugador estaba adelantado por básicamente milímetros. Ya que no se ve algo realmente escandaloso.

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Así fue el gol anulado a Cusco FC:

🚨 GOOOOOL de Cusco FC 🇵🇪 | Gran gestión de José Manzaneda para colocar un pase a la cabeza de Marlon Ruidias quien coloca el empate 1-1 ante Flamengo 🇧🇷.



Gran partido en la ciudad imperial. ✨



https://t.co/AVaWizAVuZ — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) April 9, 2026

Debut con derrota para Cusco FC

El cuadro dirigido por Alejandro Orfila no tuvo el mejor comienzo en la Copa Libertadores y terminó cayendo ante Flamengo. Fue una derrota por 0-2 en casa, dejando en claro que a pesar de la altura no hubo posibilidad para que puedan llegar a ganar la contienda.

El primer gol del partido fue de Bruno Henrique a los 59 minutos, un gran cabezazo dentro del área fue suficiente para vencer las redes de Pedro Díaz, que se estiró, pero ni así logró desviar el balón. Después se daría el gol de Giorgian De Arrascaeta en los minutos finales, también con golpe de cabeza consiguió vencer al meta peruano para liquidar el juego.

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