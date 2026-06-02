Alejandro Orfila dejó de ser el DT de Cusco FC: ganó 5 de 15 partidos

Cusco FC tomó la decisión de prescindir de Alejandro Orfila en la dirección técnica. Tuvo el 65 por ciento de puntos en Liga 1, pero en Copa Libertadores no hizo una buena labor.

Alejandro Orfila no es más el entrenador de Cusco FC, según informó el periodista César Luis Merlo. Tras el final del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, la directiva del cuadro de la la ‘Ciudad Imperial’ decidió prescindir de los servicios del uruguayo. Se va tras sólo dirigir 15 partidos donde logró sólo 5 triunfos.

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Luego de la marcha de Miguel Rondelli a fines de marzo, Cusco decidió apostar por el experimentado director técnico uruguayo. Sin embargo, los resultados no acompañaron, sobre todo, en la Copa Libertadores. En Liga 1, la actuación fue mejor, pero el equipo quedó lejos de la pelea por los puestos de arriba (terminó sexto).

Cusco FC prescindió de Orfila (X @CLMerlo).

Orfila dirigió 15 partidos a Cusco FC en total donde logró sólo 18 puntos de 45 posibles, es decir un 40 por ciento de los puntos conquistados. Todo cambia cuando se separan los torneos: en la Copa Libertadores logró sólo un punto de 18 posibles, mientras que en Liga 1 ganó 5, empató 2 y perdió 2 en sus 9 partidos.

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De todas maneras, a pesar de la aceptable campaña en Liga 1, también se lo recuerda por la dura goleada sufrida a manos de Alianza Lima, que le ganó 8-0. Así, la campaña del uruguayo no estuvo a la altura de lo que se esperaba en la previa.

Los entrenadores que dejaron su cargo en Liga 1

La Liga 1 ha sido una de las que tuvo varios cambios de entrenadores en toda Sudamérica. Han sido 13 modificaciones durante este primer semestre de 2026. Sólo Alianza Lima (Pablo Guede), Los Chankas (Walter Paolella), Cienciano (Horacio Melgarejo), Alianza Atlético (Federico Urciuoli) y CD Moquegua (Jaime Serna) han sostenido a sus respectivos entrenadores.

Alejandro Orfila se suma a la enorme cantidad de entrenadores que dejaron su cargo durante la temporada 2026 de la Liga 1. En la lista de técnicos salientes se incluye a:

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Juan Reynoso (FBC Melgar)

Jaime de la Pava (Sport Boys)

Hernán Lisi (Deportivo Garcilaso)

Ángel David Comizzo (Atlético Grau)

Roberto Mosquera (Sport Huancayo)

Paulo Autuori (Sporting Cristal)

Carlos Silvestri (FC Cajamarca)

Miguel Rondelli (Cusco FC)

Pablo Trobbiani (ADT)

Javier Rabanal (Universitario)

Marcelo Zuleta (Juan Pablo II College)

Claudio Biaggio (Comerciantes Unidos)

Alejandro Orfila (Cusco FC)

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