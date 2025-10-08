Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores Femenina

EN VIVO Alianza Lima 0-1 ADIFFEM vía YouTube por la Copa Libertadores Femenina 2025: minuto a minuto

Alianza Lima se juega el boleto a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025. Enfrenta a ADIFFEM mientras se juega Boca vs. Ferroviária.

10' ST: ¡Salvó Maryory Sánchez!

Una buena jugada de ADIFFEM en ataque terminó con un remate casi en el área chica de María Fernanda Reyes. Respondió bien abajo Maryory Sánchez para evitar el 0-2.

Publicidad

5' ST: Cabezazo de Amara

Apareció Amara con un cabezazo en el área, que terminó en las manos de la arquera Ashley Pulgar. Es la actitud que debe dar Alianza Lima si quiere darlo vuelta.

Ferroviária y Boca también juegan el segundo tiempo

Antes del inicio del segundo tiempo en Alianza Lima vs. ADIFFEM, Ferroviária y Boca comenzaron el complemento de su encuentro. Siguen sin goles en Banfield.

¡Comenzó el segundo tiempo!

ADIFFEM gana 1-0 ante Alianza Lima y ya se juegan los últimos 45 minutos.

ET: Tres cambios en Alianza Lima y uno en ADIFFEM

Antes del inicio del segundo tiempo, tres cambios en Alianza Lima: Joyce Amara Custódio por Tacilla, Emily Flores por Estefanía González y Alison Reyes por Kaila Reyes.

En tanto, en ADIFFEM se fue Bárbara Sandoval y entró Melanie Chirinos.

Publicidad

Un primer tiempo con mucho para mejorar de Alianza Lima

Alianza Lima no tuvo un buen primer tiempo, pese a que tuvo su momento para hacer daño. El gol de María Fernanda Reyes para ADIFFEM llegó cuando el juego no tenía dueño. A partir de ahí, si bien le costó, el equipo de José Letelier tomó las riendas y tuvo un par de situaciones en donde pudo empatar.

El final del primer tiempo no fue el mejor y se salvó del segundo gol por el offside cobrado a instancias del VAR. Alianza Lima debe salir con todo a ganar en este segundo tiempo.

Ferroviária y Boca no se sacan ventajas

En el otro partido del grupo, también en el entretiempo, empatan sin goles Ferroviária y Boca. Así, las brasileñas pasarían primeras, mientras que el Xeneize sería el segundo clasificado. ADIFFEM quedaría en el tercer lugar por el 1-0 y cerraría el grupo Alianza Lima. Quedan 45 minutos para ambos partidos.

48' PT: ¡Final del primer tiempo!

ADIFFEM le gana a Alianza Lima por 1-0 con gol de María Fernanda Reyes a los 17 minutos. Con este resultado, el conjunto peruano está quedando eliminado.

42' PT: Gol anulado a ADIFFEM

Nuevamente, María Fernanda Reyes había marcado para ADIFFEM, pero la jugada fue anulada por un offside bien cobrado. Había sido una buena definición de la delantera venezolana.

39' PT: Alianza Lima se acomodó

Más allá de la chance que tuvo Luna Gamez, Alianza Lima se acomodó en el partido y lo disputa en campo de ADIFFEM. Falta más precisión en el pase final, pero mejoraron las Íntimas.

Publicidad

36' PT: ¡Lo tuvo Padilla para el empate!

Padilla no llegó a un centro de Annaysa desde la derecha. Si llegaba era el primer gol de Alianza Lima. Sigue ganando ADIFFEM 1-0.

33' PT: ¡Lo tuvo ADIFFEM!

Luna Gamez tuvo la chance del segundo gol con un zurdazo, que pasó cerca del arco defendido por Maryory Sánchez.

29' PT: Remate de Rafa Marques

Tras una buena subida de Tifani Molina, la jugada terminó en un remate de Rafa Marques, que se fue desviado. Sigue ganando ADIFFEM 1-0.

Así fue el gol de ADIFFEM para el 1-0 ante Alianza Lima

Tweet placeholder

25' PT: Alianza Lima no se repone del gol en contra

Alianza Lima, más allá de alguna aproximación, sintió el golpe del gol de ADIFFEM. El partido se le complica a las Blanquiazules.

Publicidad

17' PT: Gol de ADIFFEM

Durmió la defensa de Alianza Lima. María Fernanda Reyes aprovechó un buen pase entre líneas. Tras un primer remate y una salvada en la línea, convirtió de rebote para el 1-0. Con este resultado, las Blanquiazules se están quedando fuera de la Copa Libertadores Femenina.

12' PT: Buen remate de Kaila Gomes

Gomes llegó con ventaja y probó desde media distancia. Buena respuesta de la arquera Ashley Pulgar.

11' PT: Primera chance para Adriana Lúcar

Un ataque de Alianza Lima con ventaja. Adriana Lúcar tuvo su chance dentro del área, pero su remate fue bloqueado por una defensora de ADIFFEM.

También empezó Ferroviária vs. Boca

Mientras se disputa Alianza Lima vs. ADIFFEM, se juega el otro partido del grupo Ferroviária vs. Boca. Las Blanquiazules, además de vencer a las venezolanas, necesitan que las brasileñas le ganen a las argentinas.

¡Empezó el partido!

Ya juegan Alianza Lima y ADIFFEM en Morón.

Publicidad

Árbitras del partido

  • Árbitra principal: Danna Victorino (Colombia).
  • 1ª asistente: Jenny Torres (Colombia).
  • 2ª asistente: Carolina Vicuña (Colombia).
  • 4ª árbitra: Wilma Balderrama (Bolivia).
  • VAR: Alejandra Quisbert (Bolivia).
  • AVAR 1: Mónica Amboya (Ecuador).

Alineación confirmada de ADIFFEM

El equipo de Lenin Bastidas Bello va de la siguiente manera para enfrentar a Alianza Lima: Ashley Pulgar; Fabiola Solórzano, Elianny Salina, María Fernanda Reyes, Carmen Payares; Bárbara Sandóval, María Ardiles, Mariannys Rodríguez; Angie Castañeda, Adrianny Luna Gamez y Genésis Flórez.

¡Alineación confirmada de Alianza Lima!

José Letelier confirmó el 11 de Alianza Lima con un cambio con respecto a la derrota ante Ferroviária. Ingresa Heide Padilla en lugar de Amara Custodio.

Así, la alineación de Alianza Lima tiene a Maryory Sánchez; Yomira Tacilla, Tifani Molina, Neidy Romero, Kaila Gomes; Rafaela Marques, Estefanía González Cuartas, Silvani Silva; Heide Padilla, Annaysa Afonso y Adriana Lúcar.

Alianza Lima vuelve a jugar en Morón

Tras la derrota 2-1 ante Ferroviária en el Florencio Solá de Banfield, Alianza Lima vuelve a jugar en el estadio del Club Deportivo Morón, el Estadio Nuevo Francisco Urbano.

En ese escenario se jugará la clasificación a cuartos de final ante ADIFFEM. En tanto, Boca ante Ferroviária se jugará en Banfield.

Tweet placeholder

Así llega Alianza Lima al partido ante ADIFFEM

Alianza Lima llega a este último partido del grupo B sin victorias. Debutó con un muy buen empate ante Boca Juniors sin goles donde tuvo ocasiones, pero también se salvó de algunas.

En tanto, en el segundo partido, cayó 2-1 ante Ferroviária. Estuvo cerca de rescatarle un empate tras el golazo de Tifani Molina, pero no pudo resistir y lo perdió sobre el final. El empate le hubiese dado un mejor panorama para afrontar este último partido.

Las Blanquiazules están obligadas a ganar sí o sí, ya que un empate o una derrota ante ADIFFEM será el adiós de esta Copa Libertadores Femenina 2025.

Publicidad

¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar a cuartos de final?

Alianza Lima no depende de sí mismo para clasificar. Además de ganarle a ADIFFEM, necesita que Ferroviária también haga lo propio ante Boca Juniors. Conoce los tres escenarios que permiten la clasificación:

  • Victoria de Alianza Lima por tres goles o más ante ADIFFEM + derrota de Boca por cualquier resultado ante Ferroviária.
  • Triunfo de Alianza Lima por dos goles ante ADIFFEM + derrota de Boca por dos goles o más ante Ferroviária.
  • Victoria de Alianza Lima por la mínima ante ADIFFEM + caída de Boca por tres goles o más ante Ferroviária.

Alianza Lima se juega la clasificación a cuartos de final

Alianza Lima enfrenta a ADIFFEM con la obligación de ganar para tener chances de clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025. El conjunto venezolano, en tanto, ya está eliminado y disputa su último partido de la edición.

Por Hugo Avalos

ADIFFEM le está jugando un gran partido a Alianza Lima.
© X @LibertadoresFEMADIFFEM le está jugando un gran partido a Alianza Lima.

Alianza Lima se enfrenta este miércoles 8 de octubre a ADIFFEM de Venezuela por la tercera y última fecha del grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025. El partido comienza a las 2:00 p.m. (hora Perú) en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, Buenos Aires. Se puede ver en vivo por el canal de YouTube de la CONMEBOL Libertadores y por Pluto TV. Al mismo tiempo, se juega el otro duelo que define el grupo entre Boca Juniors y Ferroviária.

Alianza Lima se juega la chance de clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025. El único resultado que les sirve es la victoria y esperar que Ferroviária también le gane a Boca y, si es posible, por más de un gol de diferencia. Eso le permitiría a las Blanquiazules alcanzar el segundo lugar y clasificar a la ronda de los ocho mejores equipos, tal como hizo en 2024.

Partido EN VIVO Alianza Lima vs. ADIFFEM

¿Dónde ver en vivo Alianza Lima vs. ADIFFEM por la Copa Libertadores Femenina 2025?

Alianza Lima vs. ADIFFEM se juega este miércoles 8 de octubre por la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025. El partido comienza a las 2:00 p.m. y se puede ver en vivo por la plataforma Pluto TV en Perú y por el canal de YouTube CONMEBOL Libertadores.

Todos los resultados del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025

FECHA 1 (2 de octubre)

  • Boca Juniors 0-0 Alianza Lima (Estadio Nuevo Francisco Urbano, Morón).
  • ADIFFEM 0-1 Ferroviária (Estadio Nuevo Francisco Urbano, Morón).

FECHA 2 (5 de octubre)

  • Boca Juniors 2-0 ADIFFEM (Estadio Florencio Solá, Banfield).
  • Alianza Lima 1-2 Ferroviária (Estadio Florencio Solá, Banfield).

FECHA 3 (8 de octubre)

  • Ferroviária vs. Boca Juniors (Estadio Florencio Solá, Banfield).
  • Alianza Lima vs. ADIFFEM (Estadio Nuevo Francisco Urbano, Morón).

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025

POSEQUIPOSPTSPJPGPEPPGFGCDIF
1 Ferroviária6220031+2
2 Boca Juniors4211020+2
3 Alianza Lima1201112−1
4 ADIFFEM0200203−3
hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
Qué resultados necesita Alianza Lima ante ADIFFEM para clasificar a cuartos de final
Copa Libertadores

Qué resultados necesita Alianza Lima ante ADIFFEM para clasificar a cuartos de final

Boca Juniors vs. Alianza Lima: a qué hora y dónde en vivo por la Copa Libertadores Femenina
Copa Libertadores

Boca Juniors vs. Alianza Lima: a qué hora y dónde en vivo por la Copa Libertadores Femenina

Alianza Lima vuelve a la Copa Libertadores Femenina y enfrentará a Boca
Alianza Lima

Alianza Lima vuelve a la Copa Libertadores Femenina y enfrentará a Boca

¿Lo mismo que Valera? Se filtró la verdadera razón por la que Quevedo quedó fuera de la Bicolor
Selección Peruana

¿Lo mismo que Valera? Se filtró la verdadera razón por la que Quevedo quedó fuera de la Bicolor

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo