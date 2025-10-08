Alianza Lima se enfrenta este miércoles 8 de octubre a ADIFFEM de Venezuela por la tercera y última fecha del grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025. El partido comienza a las 2:00 p.m. (hora Perú) en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, Buenos Aires. Se puede ver en vivo por el canal de YouTube de la CONMEBOL Libertadores y por Pluto TV. Al mismo tiempo, se juega el otro duelo que define el grupo entre Boca Juniors y Ferroviária.
Alianza Lima se juega la chance de clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025. El único resultado que les sirve es la victoria y esperar que Ferroviária también le gane a Boca y, si es posible, por más de un gol de diferencia. Eso le permitiría a las Blanquiazules alcanzar el segundo lugar y clasificar a la ronda de los ocho mejores equipos, tal como hizo en 2024.
Partido EN VIVO Alianza Lima vs. ADIFFEM
¿Dónde ver en vivo Alianza Lima vs. ADIFFEM por la Copa Libertadores Femenina 2025?
Alianza Lima vs. ADIFFEM se juega este miércoles 8 de octubre por la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025. El partido comienza a las 2:00 p.m. y se puede ver en vivo por la plataforma Pluto TV en Perú y por el canal de YouTube CONMEBOL Libertadores.
Todos los resultados del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025
FECHA 1 (2 de octubre)
- Boca Juniors 0-0 Alianza Lima (Estadio Nuevo Francisco Urbano, Morón).
- ADIFFEM 0-1 Ferroviária (Estadio Nuevo Francisco Urbano, Morón).
FECHA 2 (5 de octubre)
- Boca Juniors 2-0 ADIFFEM (Estadio Florencio Solá, Banfield).
- Alianza Lima 1-2 Ferroviária (Estadio Florencio Solá, Banfield).
FECHA 3 (8 de octubre)
- Ferroviária vs. Boca Juniors (Estadio Florencio Solá, Banfield).
- Alianza Lima vs. ADIFFEM (Estadio Nuevo Francisco Urbano, Morón).