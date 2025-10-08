Alianza Lima enfrenta a ADIFFEM con la obligación de ganar para tener chances de clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025. El conjunto venezolano, en tanto, ya está eliminado y disputa su último partido de la edición.

Alianza Lima no depende de sí mismo para clasificar. Además de ganarle a ADIFFEM, necesita que Ferroviária también haga lo propio ante Boca Juniors. Conoce los tres escenarios que permiten la clasificación:

Las Blanquiazules están obligadas a ganar sí o sí, ya que un empate o una derrota ante ADIFFEM será el adiós de esta Copa Libertadores Femenina 2025.

En tanto, en el segundo partido, cayó 2-1 ante Ferroviária. Estuvo cerca de rescatarle un empate tras el golazo de Tifani Molina, pero no pudo resistir y lo perdió sobre el final. El empate le hubiese dado un mejor panorama para afrontar este último partido.

Alianza Lima llega a este último partido del grupo B sin victorias. Debutó con un muy buen empate ante Boca Juniors sin goles donde tuvo ocasiones, pero también se salvó de algunas.

En ese escenario se jugará la clasificación a cuartos de final ante ADIFFEM. En tanto, Boca ante Ferroviária se jugará en Banfield.

Tras la derrota 2-1 ante Ferroviária en el Florencio Solá de Banfield, Alianza Lima vuelve a jugar en el estadio del Club Deportivo Morón, el Estadio Nuevo Francisco Urbano.

José Letelier confirmó el 11 de Alianza Lima con un cambio con respecto a la derrota ante Ferroviária. Ingresa Heide Padilla en lugar de Amara Custodio.

Mientras se disputa Alianza Lima vs. ADIFFEM, se juega el otro partido del grupo Ferroviária vs. Boca. Las Blanquiazules, además de vencer a las venezolanas, necesitan que las brasileñas le ganen a las argentinas.

Un ataque de Alianza Lima con ventaja. Adriana Lúcar tuvo su chance dentro del área, pero su remate fue bloqueado por una defensora de ADIFFEM.

Durmió la defensa de Alianza Lima. María Fernanda Reyes aprovechó un buen pase entre líneas. Tras un primer remate y una salvada en la línea, convirtió de rebote para el 1-0. Con este resultado, las Blanquiazules se están quedando fuera de la Copa Libertadores Femenina.

Alianza Lima, más allá de alguna aproximación, sintió el golpe del gol de ADIFFEM. El partido se le complica a las Blanquiazules.

Más allá de la chance que tuvo Luna Gamez, Alianza Lima se acomodó en el partido y lo disputa en campo de ADIFFEM. Falta más precisión en el pase final, pero mejoraron las Íntimas.

Nuevamente, María Fernanda Reyes había marcado para ADIFFEM, pero la jugada fue anulada por un offside bien cobrado. Había sido una buena definición de la delantera venezolana.

ADIFFEM le gana a Alianza Lima por 1-0 con gol de María Fernanda Reyes a los 17 minutos. Con este resultado, el conjunto peruano está quedando eliminado.

En el otro partido del grupo, también en el entretiempo, empatan sin goles Ferroviária y Boca. Así, las brasileñas pasarían primeras, mientras que el Xeneize sería el segundo clasificado. ADIFFEM quedaría en el tercer lugar por el 1-0 y cerraría el grupo Alianza Lima. Quedan 45 minutos para ambos partidos.

El final del primer tiempo no fue el mejor y se salvó del segundo gol por el offside cobrado a instancias del VAR. Alianza Lima debe salir con todo a ganar en este segundo tiempo.

Alianza Lima no tuvo un buen primer tiempo, pese a que tuvo su momento para hacer daño. El gol de María Fernanda Reyes para ADIFFEM llegó cuando el juego no tenía dueño. A partir de ahí, si bien le costó, el equipo de José Letelier tomó las riendas y tuvo un par de situaciones en donde pudo empatar.

Antes del inicio del segundo tiempo en Alianza Lima vs. ADIFFEM, Ferroviária y Boca comenzaron el complemento de su encuentro. Siguen sin goles en Banfield.

Apareció Amara con un cabezazo en el área, que terminó en las manos de la arquera Ashley Pulgar. Es la actitud que debe dar Alianza Lima si quiere darlo vuelta.

Una buena jugada de ADIFFEM en ataque terminó con un remate casi en el área chica de María Fernanda Reyes. Respondió bien abajo Maryory Sánchez para evitar el 0-2.

Alianza Lima se enfrenta este miércoles 8 de octubre a ADIFFEM de Venezuela por la tercera y última fecha del grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025. El partido comienza a las 2:00 p.m. (hora Perú) en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, Buenos Aires. Se puede ver en vivo por el canal de YouTube de la CONMEBOL Libertadores y por Pluto TV. Al mismo tiempo, se juega el otro duelo que define el grupo entre Boca Juniors y Ferroviária.

Alianza Lima se juega la chance de clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025. El único resultado que les sirve es la victoria y esperar que Ferroviária también le gane a Boca y, si es posible, por más de un gol de diferencia. Eso le permitiría a las Blanquiazules alcanzar el segundo lugar y clasificar a la ronda de los ocho mejores equipos, tal como hizo en 2024.

Partido EN VIVO Alianza Lima vs. ADIFFEM

¿Dónde ver en vivo Alianza Lima vs. ADIFFEM por la Copa Libertadores Femenina 2025?

Alianza Lima vs. ADIFFEM se juega este miércoles 8 de octubre por la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025. El partido comienza a las 2:00 p.m. y se puede ver en vivo por la plataforma Pluto TV en Perú y por el canal de YouTube CONMEBOL Libertadores.

Todos los resultados del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025

FECHA 1 (2 de octubre)

Boca Juniors 0-0 Alianza Lima (Estadio Nuevo Francisco Urbano, Morón).

ADIFFEM 0-1 Ferroviária (Estadio Nuevo Francisco Urbano, Morón).

FECHA 2 (5 de octubre)

Boca Juniors 2-0 ADIFFEM (Estadio Florencio Solá, Banfield).

Alianza Lima 1-2 Ferroviária (Estadio Florencio Solá, Banfield).

FECHA 3 (8 de octubre)

Ferroviária vs. Boca Juniors (Estadio Florencio Solá, Banfield).

Alianza Lima vs. ADIFFEM (Estadio Nuevo Francisco Urbano, Morón).

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025