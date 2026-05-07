Alex Valera marca en el primer tiempo del partido entre Universitario vs. Coquimbo Unido en Chile y por la Copa Libertadores

Al minuto 33 del primer tiempo del partido entre Universitario vs. Coquimbo Unido, el delantero Alex Valera se adelantó a todos y de cabeza anotó el 1-0 para el cuadro crema por la Copa Libertadores y para sorpresa de todos en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

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Si bien la acción del gol de Alex Valera para Universitario vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores fue bastante confusa, la televisión oficial de la transmisión mostraba a Caín Fara, pero luego enseñó que Alex Valera fue el que anotó el tanto.

Gol de Alex Valera para el 1-0 de Universitario vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores

¡LO GANA EL EQUIPO CREMA! Alex Valera y un cabezazo con suspenso, para el 1-0 de Universitario ante Coquimbo.



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La acción comenzó con un tiro de esquina ejecutado por Andy Polo. La pelota fue al punto de penal y ahí ganó Anderson Santamaría de cabeza. Tras ello, el balón se iba desviado, pero Caín Fara se arrojó y con el pie derecho conectó la redonda, que se estrelló en el travesaño.

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Ahí la pelota rebotó y volvió cerca del punto de penal. En ese momento Alex Valera saltó más que nadie, cabeceó la pelota y le dio dirección de gol. Si bien hubo cierta descoordinación entre la defensa y el portero, el balón ingresó en el arco y marcó el 1-0 para Universitario vs. Coquimbo Unido.

Tabla de posiciones del grupo de Universitario en la Copa Libertadores

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores

Fecha 5 – Nacional vs. Universitario – Miércoles 20 de mayo – 5:00 PM

Fecha 6 – Universitario vs. Tolima – Martes 26 de mayo – 7:30 PM

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Datos claves

Alex Valera anotó de cabeza el 1-0 para Universitario al minuto 33 en Chile.

El defensa Anderson Santamaría y Caín Fara participaron en la jugada previa al gol.

Andy Polo ejecutó el tiro de esquina que inició la acción en el estadio de Coquimbo.