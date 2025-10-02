Ver EN VIVO y GRATIS Alianza Lima vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores Femenina 2025: minuto a minuto

12:13hs Dónde ver Alianza Lima vs. Boca Juniors

El duelo entre 'blanquiazules' y 'xeneizes' será transmitido a través de Pluto TV bajo la autorización de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). En Argentina, el contenido estará disponible en TyC Sports y Telefe.

Por su parte, Bolavip Perú contará con todos los detalles del emocionante partido, así como también los goles, las declaraciones de las protagonistas y mucho más.