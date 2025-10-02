Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores Femenina

Ver EN VIVO y GRATIS Alianza Lima vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores Femenina 2025: minuto a minuto

El cuadro 'íntimo' hará su tan ansiado debut en el torneo continental frente al elenco argentino en Buenos Aires. Conoce todos los detalles.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Por su parte, Alianza Lima llega con el impulso de una victoria por 3-1 sobre Flamengo FBC en la liga femenina peruana. Mientras que, Boca Juniors también atraviesa un buen momento tras imponerse 2-1 ante Satsaid en el torneo argentino.

Publicidad

Dónde ver Alianza Lima vs. Boca Juniors

El duelo entre 'blanquiazules' y 'xeneizes' será transmitido a través de Pluto TV bajo la autorización de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). En Argentina, el contenido estará disponible en TyC Sports y Telefe.

Por su parte, Bolavip Perú contará con todos los detalles del emocionante partido, así como también los goles, las declaraciones de las protagonistas y mucho más.

Image

Posibles alineaciones de Alianza Lima y Boca Juniors

  • Alianza Lima: Sánchez; Romero, Molina, Romero, León; Azabache, Flores, Olivera; Silva, Padilla y Porras.
  • Boca Juniors: Oliveros; Cruz, Flores, Masagli, Stabile; Sasaki, Ruffini; Gomes Ares, Troncoso, Arias y Núñez.

¡Bienvenidos a la cobertura de Alianza Lima vs. Boca Juniors!

Alianza Lima hará su tan ansiado debut en la Copa Libertadores Femenina 2025 cuando se enfrente a Boca Juniors hoy, jueves 2 de octubre, en un partido correspondiente a la primera jornada del Grupo B en la ciudad de Buenos Aires.

Tweet placeholder

Por Nicole Cueva

Alianza Lima se enfrentará a Boca Juniors por la fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025.
© Composición Bolavip PerúAlianza Lima se enfrentará a Boca Juniors por la fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025.

Alianza Lima representa al Perú en la Copa Libertadores Femenina tras consagrarse campeón de la liga nacional. El cuadro ‘íntimo’ llega como líder del Torneo Clausura, pero enfrenta un duro desafío: medirse ante Boca Juniors, uno de los principales favoritos para quedarse con el título continental.

El ‘Xeneize’, campeón del Torneo Apertura 2024 en el fútbol argentino, llega con todas sus figuras para enfrentar a las ‘blanquiazules’, quienes actualmente son dirigidas por el entrenador José Letelier.

Boca Juniors vs. Alianza Lima EN VIVO: a qué hora y dónde en vivo y gratis partido por la Copa Libertadores Femenina 2025

ver también

Boca Juniors vs. Alianza Lima EN VIVO: a qué hora y dónde en vivo y gratis partido por la Copa Libertadores Femenina 2025

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Boca Juniors vs. Alianza Lima: a qué hora y dónde en vivo por la Copa Libertadores Femenina
Copa Libertadores

Boca Juniors vs. Alianza Lima: a qué hora y dónde en vivo por la Copa Libertadores Femenina

Fue humillado por Alianza Lima, no pudo recuperarse y sigue en caída libre
Alianza Lima

Fue humillado por Alianza Lima, no pudo recuperarse y sigue en caída libre

Como contra Boca y Gremio: Alianza Lima utilizará una cábala ante la Universidad de Chile
Copa Sudamericana

Como contra Boca y Gremio: Alianza Lima utilizará una cábala ante la Universidad de Chile

Perú se ilusiona: FIFA tomó firme decisión sobre las sedes del próximo Mundial
Futbol Internacional

Perú se ilusiona: FIFA tomó firme decisión sobre las sedes del próximo Mundial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo