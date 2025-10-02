Ver EN VIVO y GRATIS Alianza Lima vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores Femenina 2025: minuto a minuto

Alianza Lima representa al Perú en la Copa Libertadores Femenina tras consagrarse campeón de la liga nacional. El cuadro ‘íntimo’ llega como líder del Torneo Clausura, pero enfrenta un duro desafío: medirse ante Boca Juniors, uno de los principales favoritos para quedarse con el título continental.
El ‘Xeneize’, campeón del Torneo Apertura 2024 en el fútbol argentino, llega con todas sus figuras para enfrentar a las ‘blanquiazules’, quienes actualmente son dirigidas por el entrenador José Letelier.
ver también
Boca Juniors vs. Alianza Lima EN VIVO: a qué hora y dónde en vivo y gratis partido por la Copa Libertadores Femenina 2025