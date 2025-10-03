Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores Femenina

Alianza Lima vs. Ferroviária: día, hora y canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

El cuadro 'íntimo' volverá a la competencia cuando se enfrente a 'Ferro'. Conoce todos los detalles del duelo.

Por Nicole Cueva

Alianza Lima se enfrentará a Ferroviária por la fecha 2 de fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025.
© Composición Bolavip PerúAlianza Lima se enfrentará a Ferroviária por la fecha 2 de fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025.

Alianza Lima volverá a la acción cuando se enfrente a Ferroviária de Brasil en las instalaciones del estadio Florencio Sola en Buenos Aires por la segunda jornada del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025.

Publicidad

Por su parte, el cuadro ‘blanquiazul’ llega de rescatar un empate sin goles ante Boca Juniors en lo que fue su debut en la competencia. Si bien fue un partido sin mucha acción en cuanto al ataque, se pudo ver mucha seguridad en el equipo dirigido por José Letelier.

Image

Mientras que, ‘Ferro’ viene de sumar sus primeros tres puntos en el certamen luego de vencer por la mínima a ADIFFEM de Venezuela gracias a un tanto de Emperatriz García a los 87′.

Publicidad

A qué hora juega Alianza Lima vs. Ferroviária

El Alianza Lima vs. Ferroviária por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025 se llevará a cabo este domingo 5 de octubre. De acuerdo a la programación anunciada por la organización, el encuentro tiene previsto iniciar a las 18:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador.

Mientras que, en países como Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela arrancará una hora después, es decir, a las 19:00 horas. Por último, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay la transmisión irá desde las 20:00 horas.

Dónde ver Alianza Lima vs. Ferroviária

El duelo entre ‘íntimas’ y ‘ferroviarias’ será transmitido a través de Pluto TV bajo la autorización de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). En Brasil, el contenido estará disponible en Goat.

Publicidad

Por su parte, Bolavip Perú contará con todos los detalles del emocionante partido, así como también los goles, las declaraciones de las protagonistas y mucho más.

Así va la tabla de posiciones del Grupo B

Image
El cambio de reglamento que anuncia la Conmebol para la Copa Libertadores que jugará Alianza Lima

ver también

El cambio de reglamento que anuncia la Conmebol para la Copa Libertadores que jugará Alianza Lima

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Fue candidato a DT de Perú, pero ahora enfrenta una fuerte demanda judicial en Ecuador
Selección Peruana

Fue candidato a DT de Perú, pero ahora enfrenta una fuerte demanda judicial en Ecuador

El impactante once que prepara Barreto para el Perú vs. Chile
Selección Peruana

El impactante once que prepara Barreto para el Perú vs. Chile

Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO: a qué hora y qué canal pasa el partido de LaLiga
Fútbol europeo

Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO: a qué hora y qué canal pasa el partido de LaLiga

Agreden a conocido streamer en Matute durante partido entre Alianza Lima y Atlético Grau
Liga 1

Agreden a conocido streamer en Matute durante partido entre Alianza Lima y Atlético Grau

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo