Alianza Lima vs. Ferroviária: día, hora y canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Alianza Lima volverá a la acción cuando se enfrente a Ferroviária de Brasil en las instalaciones del estadio Florencio Sola en Buenos Aires por la segunda jornada del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025.

Por su parte, el cuadro ‘blanquiazul’ llega de rescatar un empate sin goles ante Boca Juniors en lo que fue su debut en la competencia. Si bien fue un partido sin mucha acción en cuanto al ataque, se pudo ver mucha seguridad en el equipo dirigido por José Letelier.

Mientras que, ‘Ferro’ viene de sumar sus primeros tres puntos en el certamen luego de vencer por la mínima a ADIFFEM de Venezuela gracias a un tanto de Emperatriz García a los 87′.

A qué hora juega Alianza Lima vs. Ferroviária

El Alianza Lima vs. Ferroviária por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025 se llevará a cabo este domingo 5 de octubre. De acuerdo a la programación anunciada por la organización, el encuentro tiene previsto iniciar a las 18:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador.

Mientras que, en países como Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela arrancará una hora después, es decir, a las 19:00 horas. Por último, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay la transmisión irá desde las 20:00 horas.

Dónde ver Alianza Lima vs. Ferroviária

El duelo entre ‘íntimas’ y ‘ferroviarias’ será transmitido a través de Pluto TV bajo la autorización de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). En Brasil, el contenido estará disponible en Goat.

Por su parte, Bolavip Perú contará con todos los detalles del emocionante partido, así como también los goles, las declaraciones de las protagonistas y mucho más.

Así va la tabla de posiciones del Grupo B