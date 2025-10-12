Es tendencia:
Copa Perú

Así quedaron los resultados de la ida de los octavos de final de la Copa Perú 2025

La Copa Perú entra en su recta final con partidazos en los octavos de final.

Por Bruno Castro

Atlético Torino vs. AD Tahuishco.
© Atlético TorinoAtlético Torino vs. AD Tahuishco.

La Copa Perú 2025 se encuentra en su momento más importante de la temporada, falta cada vez menos para conocer al campeón de este certamen. Es así como los octavos de final se han puesto al rojo vivo con emocionantes duelos en busca del pase a la siguiente ronda.

En la Etapa Nacional ya nos encontramos en los octavos de final, por lo que se vivieron duelos bastante vibrantes a lo largo y ancho del país. Algunos encuentros parecen definidos, mientras que otros están abiertos y se deja todo al suspenso para la siguiente semana en el choque de vuelta.

Los resultados de los partidos de los octavos de final de la Copa Perú 2025

Este domingo 12 de octubre se jugaron todos los partidos de los octavos de final con emocionantes resultados. Algunos dejaron en claro su superioridad en la serie, aunque se dieron varios juegos con resultados bastante ajustados.

Los resultados de los octavos de final de la Copa Perú 2025:

  • Real Huarcos FC 4-2 Deportivo Cachorro
  • FC Sport River 1-0 ASA FC
  • Atlético Torino 0-0 AD Tahuishco
  • Unión Minas 4-0 U. Nacional de Tumbes
  • CD ANBA Perú 3-0 Diablos Rojos
  • Cultural Huancarama 4-0 San Martín de Chupa
  • Sport Machete 3-2 Defensor Patibamba
  • Juventud Huracán 2-0 Amigos de la PNP
¿Cuándo se jugarán los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Perú 2025?

Los encuentros de vuelta de los octavos de final se tiene programado que se disputen el próximo domingo 19 de octubre. Por el momento no se conoce la programación completa, en la que muestren los horarios de los encuentros, pero se espera que esto se pueda conocer en el transcurso de la semana.

¿Qué gana el campeón de la Copa Perú?

En esta oportunidad el equipo que logre salir campeón de la Copa Perú edición 2025 tendrá acceso a la próxima Liga 2. Cabe precisar que desde el año pasado los equipos que ganen este torneo ya no ascienden de forma directa a la Liga 1 como pasaba en años atrás.

Por otro lado, el subcampeón de esta edición pasará a jugar un partido de repechaje frente al subcampeón de la Liga 3 en busca de otro cupo a la Segunda División. Mientras tanto, los otros cuatro equipos restantes tendrán la chance de jugar la Tercera División en el 2026.

