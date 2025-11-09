Final confirmada: Se conoció los dos equipos que decidirán la Copa Perú 2025

La Copa Perú entró en su recta final en busca de conocer al cuadro que se coronará como campeón. Luego de una larga competencia, tan solo restan de pie dos equipos, los cuales lucharán en una final que estará de candela. El ganador terminará llegando a la Liga 2 de forma directa.

El primer equipo que logró su pase a la gran final terminó siendo el ASA FC. conjunto de Chancay, que se enfrentó a uno de los favoritos en este certamen. Estamos hablando del Unión Minas, conjunto que al ser uno de los históricos, se esperaba que pudiera meterse hasta la gran final del torneo. Pero no pudo hacerlo

Este encuentro fue bastante peleado de principio a final, terminando en un contundente empate por 1-1. Lo que hizo que el juego termine en una definición por la tanda de penales. El cuadro de Cerro de Pasco no pudo ser un especialista a la hora de la definición, la cual terminó con un marcador de 5-4 en el Estadio Hugo Sotil Yerén en el distrito de Villa El Salvador.

En la otra semifinal, el vencedor terminó siendo el conjunto de Deportivo Anba de la región de Puno. Que en su debut en esta Etapa Nacional, consiguió sorprender a todos y ahora está instalado en la gran final. En este caso logró derrotar al conjunto de Juventud Huracán, que se quedó con las ganas de seguir avanzando.

Este duelo también tuvo una paridad en el tiempo reglamentario, hablamos de un 2-2 que obligó a tener que disputar la serie en penales. En este caso, se dio una dramática ejecución que terminó en un resultado de 4 a 3. Poniendo su nombre en la gran final de esta competencia.

¿Cuándo se jugará la gran final de la Copa Perú 2025?

En este caso, hay que mencionar que la final se jugará a partido único. A diferencia de fases anteriores, en donde cada equipo hacía de local en su estadio, ahora se estará disputando la definición en la ciudad de Lima.

Este duelo se disputará el próximo día domingo 16 de noviembre, en este caso en el Estadio Hugo Sotil en el distrito de Villa El Salvador. El juego está programado para dar inicio desde las 14:30 horas de Perú.

Datos Claves

ASA FC (Chancay) venció 5-4 en penales a Unión Minas (Cerro de Pasco) tras empatar 1-1 en la semifinal.

Deportivo Anba (Puno) se clasificó a la final al derrotar 4-3 en penales a Juventud Huracán luego de un empate 2-2.

La gran final a partido único de la Copa Perú se jugará el domingo 16 de noviembre a las 14:30 horas en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador.

