Rechazó a la Selección Peruana, ahora Alex Robertson pasa penumbras en Inglaterra

En Europa el fútbol no para en el mes de diciembre y menos aun en Inglaterra en donde se vive este deporte al máximo. En este fin de semana, Alexander Robertson, ese jugador que decidió hacer de menos a la Selección Peruana no le fue nada bien. Terminando siendo protagonista de su equipo, pero no por hacer una gran actuación, sino todo lo contrario.

Por la jornada número 21 se disputó un encuentro emocionante en la tercera división del fútbol inglés. Se enfrentaron primero contra segundo, el Cardiff City puntero de este certamen de ascenso, frente a su escolta el Lincoln City que en este oportunidad fue el cuadro local. Partido bastante vibrante el que se vivió en el coloso de LNER.

Para mala suerte del volante con ascendencia peruana, terminó siendo el protagonista del primer gol. Pese a ser volante, en este caso apareció en el área de su equipo casi como un defensor central. Trató de interceptar un balón, pero al mover el balón terminó dando un pase directo a su portería, fue con tanta fuerza que el arquero no pudo hacer absolutamente nada para evitar el tanto en contra.

Así fue el autogol de Alexander Robertson:

Luego, si bien llegaron a empatar el partido, el conjunto de Cardiff City no pudo resolver el partido y terminó perdiendo por 2-1. Robertson jugó hasta los 74 minutos, pero después del tanto en contra no se pudo recuperar. Esto acorta la ventaja que tenía el Cardiff City que se mantiene líder con 41 puntos y un partido menos, ante un Lincoln City con 38 unidades.

¿Por qué Alexander Robertson rechazó a la Selección Peruana?

En este caso el volante de 22 años de edad prefiere jugar por Australia, que tiene una mejor oportunidad para poder participar en torneos internacionales de nivel como el Mundial. Así como también, poder tentar la chance de salir campeón en distintos certámenes, algo que lo poner por encima a este cuadro que al Perú.

En su momento el cuadro nacional lo quiso, con Manuel Barreto se esperaba que pudiera estar convocado. Pero de última hora, el conjunto de Australia que no lo hizo jugar ni un solo minuto terminó por llamarlo. La idea que tenían era solo ver como estaba, pero también quitarle chances al Perú para que pueda tenerlo.

Hoy en día parece imposible pensar en que pueda tener esperanza de jugar con la camiseta de la Selección Peruana. Ya ha tenido muchos desaires que deja en claro que no es su prioridad. Solo el tiempo dirá si es que podrá vestir la ‘Bicolor’ o no. Eso sí, ya se puso la amarilla de Australia, así que tiene una mayor ventaja ese país de contar con sus servicios.

