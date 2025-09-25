Alianza Lima eliminado de la Copa Sudamericana: Los memes explotaron contra los íntimos

Alianza Lima llegó con toda la intención de pasar a las semifinales de la Copa Sudamericana, pero no pudo superar a la Universidad de Chile. Perdiendo por 2-1 de visita, el resultado global benefició al equipo local y los íntimos con ello se quedaron fuera del certamen internacional.

Si bien había causado una gran expectativa en la previa del partido, Alianza Lima regaló el primer tiempo y, desde ahí, todo fue muy cuesta arriba. Más luego de sufrir el gol de Lucas Assadi, que dejó en ridículo a Guillermo Enrique y luego venció al portero Guillermo Viscarra.

Ahora, consumada la eliminación de Alianza Lim de la Copa Sudamericana, los memes no tuvieron ninguna piedad y explotaron contra el cuadro del técnico Néstor Gorosito. Muchos de ellos se mofaron de la idea que tenían los íntimos de llegar a la final, mientras que otros tantos lo ponían como gran ilusión, algo que al final no pasó.

Así pues, Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana y estos son los mejores memes que salieron. Llenos de diversión, entretenimiento y burla, lo cierto es que algunos son bastantes crueles, mientras que otros son más celebrados por el eterno rival: Universitario.

Memes de la eliminación de Alianza de la Sudamericana

Memes contra Alianza por eliminación de la Sudamericana. (Foto: X)

