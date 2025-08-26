Alianza Lima tomó decisión de última hora en el caso de Independiente vs. Universidad de Chile por Copa Sudamericana

En los últimos días, una oleada de desinformación ha sacudido el ámbito deportivo, generando un revuelo innecesario en torno al club Alianza Lima. En diversos medios y plataformas de redes sociales extranjeros, circuló una versión sin fundamento que afirmaba que el equipo blanquiazul había solicitado formalmente a la CONMEBOL la descalificación de Independiente y Universidad de Chile. Esta supuesta maniobra, según la información infundada, tendría como objetivo que Alianza Lima avanzara directamente a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

ver también CONMEBOL tomó una decisión radical que tiene que ver directamente con Alianza Lima y su futuro en Copa Sudamericana

Alianza Lima tomó decisión hacia CONMEBOL

La difusión de esta noticia, carente de cualquier sustento oficial, provocó un debate considerable sobre la ética deportiva del club, mientras Alianza Lima, ajeno a estas especulaciones, aguarda con prudencia la definición de su rival para los cuartos de final. Ante la magnitud de la desinformación, el reconocido abogado argentino Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho deportivo, se pronunció categóricamente para desmentir esta versión. A través de su cuenta de Twitter, Bee Sellares aseguró que Alianza Lima no ha realizado ninguna presentación formal ante la CONMEBOL. Su declaración enfatizó que la postura del club peruano ha sido, desde el inicio, de extrema prudencia y respeto.

Alianza Lima ha optado por esperar con cautela la resolución de la Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL, órgano encargado de evaluar los graves incidentes ocurridos en Avellaneda. Esta postura contrasta radicalmente con la imagen que se intentó “instalar” sobre el club, una imagen de búsqueda de atajos administrativos. A diferencia de las especulaciones que se quisieron difundir, la dirigencia victoriana ha mantenido un enfoque inquebrantable en la preparación deportiva de su equipo. Sus esfuerzos se han concentrado en asegurar el óptimo desempeño tanto para el próximo encuentro de la Liga 1 como para el crucial partido de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Incidentes en el Independiente vs. Universidad de Chile. (Photo by Sebastián Ñanco/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima se prepara para la competencia

El rival en esta instancia ha sido secundario, ya que el principal objetivo es la preparación integral del plantel. En este contexto, el cuerpo técnico y los jugadores de Alianza Lima se han mantenido completamente al margen de cualquier tipo de especulación externa. Su concentración ha estado exclusivamente en el aspecto futbolístico, con la firme convicción de lograr la clasificación en la cancha, como corresponde a la magnitud de una competición de este calibre. Este compromiso con el rendimiento deportivo en el campo de juego reafirma los valores de juego limpio y deportividad que el club promueve.

En medio de este escenario, la única certeza oficial es que la CONMEBOL ha abierto un expediente disciplinario contra ambos clubes involucrados en los incidentes y ha solicitado sus respectivos descargos. Se espera que la resolución final sobre este asunto se dé a conocer en los próximos días. La posición de Alianza Lima, lejos de buscar un atajo administrativo o una ventaja fuera del campo de juego, es la de esperar la decisión oficial de la CONMEBOL.

ver también Se supo la sanción que le cayó a Universitario por el clásico ante Alianza Lima en el Monumental

Se mantienen expectantes en Alianza Lima

Esta espera tiene como único fin conocer a su próximo adversario, sea Independiente, Universidad de Chile, o cualquier tercer escenario que pudiera desprenderse del fallo. De esta manera, el club peruano reitera su compromiso inquebrantable con el juego limpio, la deportividad y el respeto a las decisiones de las autoridades deportivas. Alianza Lima se mantiene enfocado en el mérito deportivo como la única vía para alcanzar sus objetivos en la Copa Sudamericana.

Publicidad