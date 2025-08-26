¿Fuera de la Copa Sudamericana? Alianza Lima podría ser castigado drásticamente por cometer un grave error

El presidente de Aliancistas del Perú, principal responsable de Alianza Lima, se encuentra en una situación delicada que podría derivar en una severa sanción por parte de la CONMEBOL. Las recientes declaraciones públicas de este directivo han encendido las alarmas en la Confederación Sudamericana de Fútbol, que las evalúa bajo los estrictos principios de integridad, lealtad y deportividad que rigen su Código Disciplinario. Cualquier expresión que ponga en entredicho la ética de las competiciones o la imparcialidad de las decisiones de la CONMEBOL está sujeta a la apertura de un expediente disciplinario.

Alianza Lima podría ser castigado duramente

La normativa que se aplica en este tipo de situaciones no se ciñe a un único precepto. Si bien se han mencionado los Artículos 11 y 12 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, la Confederación recurre fundamentalmente al Artículo 11, denominado “Principios de Conducta”, para castigar declaraciones que menoscaben la integridad del fútbol sudamericano. Adicionalmente, el Artículo 14, que trata sobre la “Conducta Incorrecta de Jugadores y Oficiales”, sanciona de forma específica a los directivos que incurran en un comportamiento “ofensivo, injurioso o que profieran términos que afecten la reputación”.

La declaración del presidente de Alianza Lima, al sugerir que un club podría orquestar actos de violencia de manera intencional, podría ser interpretada como una clara violación de estos principios fundamentales, ya que no solo desacredita a los clubes rivales, sino que también socava la credibilidad de la propia Confederación. En una entrevista concedida a Willax TV, Jorge Zúñiga, el directivo en cuestión, hizo patente el sentir de la institución blanquiazul respecto al polémico partido cancelado entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile. Zúñiga declaró: “Si se le dan los puntos a la U. de Chile, quedaría un precedente terrible, porque implicaría que mañana yo gane de local y en el segundo yo genere actos de violencia para poder pasar. Creo que la situación de la Conmebol es difícil”.

Jorge Zúñiga representante de Alianza Lima. (Foto: X).

Alianza Lima seguido de cerca por CONMEBOL

Estas palabras, que sugieren una manipulación de resultados a través de la incitación a la violencia, han sido el detonante de la investigación. Los organismos rectores del fútbol sudamericano, dada la gravedad de las insinuaciones, podrían tomar acciones inmediatas, siempre garantizando el debido proceso. En caso de que se confirme la infracción por parte del presidente de Alianza Lima, las consecuencias podrían impactar tanto al club como al directivo a nivel individual.

El Código Disciplinario de la CONMEBOL contempla un abanico de castigos que varían en función de la severidad y el contexto del hecho. Alianza Lima, como institución, podría ser sancionado con una multa económica que ascendería hasta los 400.000 dólares. Por su parte, el presidente, en su calidad de persona física, se expone a una multa de hasta 50.000 dólares y, lo que es aún más grave, a una suspensión temporal de cualquier actividad relacionada con el fútbol, lo que implicaría su alejamiento de la dirigencia por un período determinado.

CONMEBOL tomará sus decisiones futuras

En situaciones de esta índole, la CONMEBOL acostumbra a actuar con una firmeza notable, priorizando la protección de la imagen y la reputación de sus torneos y competencias. Aunque el proceso disciplinario concede al club la posibilidad de presentar sus descargos y argumentos en su defensa, la experiencia demuestra que las declaraciones públicas que atentan contra la ética de las competiciones o contra la imparcialidad de sus órganos de decisión suelen derivar en algún tipo de sanción.

Es importante destacar que, afortunadamente para los hinchas aliancistas, una posible descalificación del club de alguna competencia no se contempla bajo ningún contexto, lo que alivia la preocupación más grande de la afición. Sin embargo, la sombra de una fuerte multa y una suspensión planea sobre la dirigencia, marcando un precedente significativo en la lucha por la integridad del fútbol sudamericano.