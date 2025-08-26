Es tendencia:
Liga 1

Se supo la sanción que le cayó a Universitario por el clásico ante Alianza Lima en el Monumental

Tras el clásico ante Alianza Lima, se conoció un castigo para Universitario tras una denuncia y deberá pagar.

Por Hugo Avalos

Universitario sufre castigo por el clásico ante Alianza Lima.
© X @Liga1TeApuestoUniversitario sufre castigo por el clásico ante Alianza Lima.

El clásico en el estadio Monumental ha dejado serias consecuencias para Universitario. Además de las lesiones de Edison Flores y Álex Valera, quienes han quedado desafectados de la Selección Peruana, el conjunto crema recibe una sanción tras una denuncia por un hecho ocurrido ante Alianza Lima.

Es que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) le impuso un castigo económico al Club Universitario de Deportes debido al ingreso de bengalas en el Estadio Monumental de Ate durante la final de ida de la Liga 1 del 4 de noviembre de 2023.

La sanción se conoció en las últimas horas, luego de la investigación de la Comisión de Protección al Consumidor Nº 2 (CC2). El caso había trascendido tras la denuncia de un ciudadano por esta infracción en el Monumental y, finalmente, se confirmó la sanción con 13.64 UIT (equivalente a 72,974 soles peruanos), según se supo.

De acuerdo a los resultados de la investigación, la ‘U’ no tuvo un correcto accionar en su plan de protección y seguridad. Al considerarse el clásico como un juego de “alto riesgo”, no cumplió con la prohibición de objetos que pudieran poner en riesgo la integridad de los más de 50 mil espectadores.

Asimismo, además de la multa económica, Universitario deberá ordenar una capacitación al personal y dirección de seguridad del club, a fin de disponer con las garantías de seguridad para los eventos deportivos en dicho recinto.

Universitario apela sanción por el clásico de 2023

Luego de la sanción impuesta por el Indecopi, Universitario tomó la decisión de apelarlo, por lo que el caso ahora será llevado a una segunda y última instancia administrativa. Ahora, todo queda en manos de la Sala Especializada en Protección al Consumidor.

Aquel partido de 2023 fue la final de ida de la Liga 1 Betsson 2023. Ese partido terminó 1-1 por los goles de Álex Valera y Gabriel Costa. Al final, la ‘U’ se consagró campeón en el Estadio Alejandro Villanueva con el 2-0 en la vuelta por los goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra.

hugo avalos
Hugo Avalos
