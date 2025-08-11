Es tendencia:
Alianza Lima vs. Universidad Católica: hora, día, TV y posibles alineaciones de la ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

El conjunto 'blanquiazul' buscará iniciar la llave con un triunfo en casa. Conoce todo los detalles del decisivo cotejo.

Por Nicole Cueva

Alianza Lima se enfrentará a Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Alianza Lima volverá a la acción cuando se enfrente a Universidad Católica de Ecuador en el estadio Alejandro Villanueva por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Claro está que el cuadro ‘íntimo’ llega a este encuentro bastante motivado luego de haber dejado en el camino a un rival como Gremio de Brasil en los playoffs, por lo que ahora tendrán el objetivo de seguir avanzando en el certamen.

En tanto, el elenco ecuatoriano clasificó a esta instancia luego de quedarse con el primer lugar del Grupo B.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Universidad Católica?

De acuerdo a la programación de la Conmebol, Alianza Lima medirá fuerzas con Universidad Católica este miércoles 13 de agosto a partir de las 19:30 horas de Perú en Matute.

Recordemos que, la última vez que ambas escuadras se vieron las caras fue el 21 de enero de 2024 en un amistoso internacional. En dicha ocasión, el marcador quedó igualado 0-0.

Canal TV para ver el Alianza Lima vs. Universidad Católica

El duelo por el duelo de ida será transmitido a través de ESPN y DSports para todo Sudamérica. Cabe resaltar que, el contenido también estará disponible en las plataformas Disney Plus y DGO.

Por su parte, Bolavip Perú contará con todos los detalles del importante compromiso, así como también las mejores jugadas, las declaraciones de los protagonistas y mucho más.

Posibles alineaciones de Alianza Lima y Universidad Católica

Alianza Lima: Viscarra; Enrique, Noriega, Garcés, Trauco; Burlamaqui, Gaibor; Eryc Castillo, Quevedo, Peña y Guerrero. DT: Néstor Gorosito.

Universidad Católica: Romo, Canga, Anangono, Mejía, Herrera, Zúñiga, Pereda, Diaz, Clavijo, Londoño y Palacios. DT: Daniel Garnero.

Preocupación en Perú: este grave inconveniente podría dejar al Estadio Nacional sin final de Sudamericana

Nicole Cueva
