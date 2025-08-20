Premio millonario: El dinero que sumó Alianza Lima tras eliminar a la U. Católica

Alianza Lima está teniendo su mejor campaña a nivel internacional que ha sorprendido al Perú entero. Este miércoles el equipo de La Victoria derrotó a la Universidad Católica de Ecuador y se metió a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Este es un gran hito que no solo marca un premio deportivo, sino también uno económico bastante jugoso.

El cuadro ‘blanquiazul’ tuvo un duro encuentro ante el elenco estudiantil, pues comenzó perdiendo antes de los 20 minutos. Azarias Londoño sorprendió a la defensa nacional para anotar el 1-0 y poner la serie más pareja. No obstante, Eryc Castillo se hizo presente con un gran gol en el primer tiempo para ir al descanso con el empate. Kevin Quevedo no quería estar fuera de la fiesta y anotó un golazo de media distancia. De esta forma ganaron un impresionante partido por 2-1 de visita.

El millonario premio que recibió Alianza Lima

Gracias a esta victoria, Alianza Lima sigue avanzando en la Copa Sudamericana y ahora están en los cuartos de final. Gracias a este pase a la siguiente ronda han ganado la suma de 700 mil dólares, esto si hacemos el cambio a la moneda nacional nos da un aproximado de 2,4 millones de soles que está cosechando el cuadro ‘íntimo’.

Ahora, esta suma podría seguir creciendo si se mantienen con este gran nivel y van avanzando a la siguiente ronda. En caso de llegar a las semifinales el monto que ganarían serían de 800 mil dólares que vendrían a ser 2,8 millones de soles.

Ahora, es importante mencionar que debido a que están jugando desde la fase previa a la Copa Libertadores han logrado una buena suma de dinero. Hablamos que hasta la fecha han logrado ganar 6 millones 630 mil dólares, lo que en soles asciende hasta los 23 millones.

Premios CONMEBOL

¿Cuál es el próximo rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana?

Esto todavía no se conoce debido a la situación que se ha presentado en la otra llave. Independiente venía jugando con la U. de Chile, pero la situación se salió de control con los hinchas de ambos equipos en el estadio. Hubo una batalla campal que hizo imposible que se pueda seguir jugando el partido, por lo que terminó siendo cancelado.

Por ende, no se sabe cual será la decisión final de la CONMEBOL para decidir quien pasa a la siguiente instancia. Los rumores dicen que Alianza Lima incluso podría pasar a las semifinales de forma directa si se determina una sanción grave para ambos elencos.

