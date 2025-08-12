Es tendencia:
Copa Sudamericana

Canal confirmado para ver Alianza Lima vs. Universidad Católica por octavos de final de Copa Sudamericana 2025

Mira cuál será el canal oficial que pasará el partido entre Alianza Lima vs. Universidad Católica por la Copa Sudamericana 2025.

Por Aldo Cadillo

VER GRATIS Alianza vs. Católica por Sudamericana.
VER GRATIS Alianza vs. Católica por Sudamericana.

Alianza Lima entra a la recta final de la Copa Sudamericana 2025 y este miércoles 13 de agosto tendrá un complicado duelo ante la Universidad Católica de Ecuador. Chocando por la ida de los octavos de final, el partido se desarrollará en Matute y te contamos cómo podrás verlo en vivo y en directo.

Y es que Alianza Lima recibe a la Universidad Católica en Matute por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Bajo esta llave, el cuadro íntimo tendrá la primera opción de sumar un triunfo y luego cerrar con un buen resultado en Ecuador.

Así pues, el técnico Néstor Gorosito dispondrá de su mejor once aunque todavía no se confirma del todo pues Paolo Guerrero está sentido y Carlos Zambrano expulsado. Todavía con estas bajas, Alianza Lima no debería tener problemas para vencer a la Universidad Católica en Matute.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universidad Católica por la Copa Sudamericana 2025?

Alianza Lima se mide ante la Universidad Católica este miércoles 13 de agosto desde las 7:30 PM en el estadio de Matute.

¿En qué canal ver en vivo Alianza Lima vs. Universidad Católica por la Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Alianza Lima vs. Universidad Católica se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN y Disney+. Además, tendrás todas las incidencias gratis en el Minuto a Minuto de Bolavip Perú.

Alineaciones de Alianza Lima vs. Universidad Católica por la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Alan Cantero; Gaspar Gentile, Hernán Barcos y Kevin Quevedo.

Universidad Católica: Johan Lara; Jhon Chancellor, Carlos Medina, Luis Canga, Jerónimo Cacciabue; Luis Moreno, Andrés Rodríguez, Daykol Romero, Gregori Anangonó; Ismael Díaz y Byron Palacios.

Imagen
Lista de convocados de Alianza para duelo ante Católica por Sudamericana. (Foto: Alianza Lima)

aldo cadillo
Aldo Cadillo
