Canal confirmado para ver Alianza Lima vs. Universidad Católica por octavos de final de Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima entra a la recta final de la Copa Sudamericana 2025 y este miércoles 13 de agosto tendrá un complicado duelo ante la Universidad Católica de Ecuador. Chocando por la ida de los octavos de final, el partido se desarrollará en Matute y te contamos cómo podrás verlo en vivo y en directo.

Publicidad

Publicidad

Y es que Alianza Lima recibe a la Universidad Católica en Matute por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Bajo esta llave, el cuadro íntimo tendrá la primera opción de sumar un triunfo y luego cerrar con un buen resultado en Ecuador.

Así pues, el técnico Néstor Gorosito dispondrá de su mejor once aunque todavía no se confirma del todo pues Paolo Guerrero está sentido y Carlos Zambrano expulsado. Todavía con estas bajas, Alianza Lima no debería tener problemas para vencer a la Universidad Católica en Matute.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universidad Católica por la Copa Sudamericana 2025?

Alianza Lima se mide ante la Universidad Católica este miércoles 13 de agosto desde las 7:30 PM en el estadio de Matute.

ver también La novedad que prepara Néstor Gorosito en el equipo titular de Alianza Lima ante Universidad Católica

¿En qué canal ver en vivo Alianza Lima vs. Universidad Católica por la Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Alianza Lima vs. Universidad Católica se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN y Disney+. Además, tendrás todas las incidencias gratis en el Minuto a Minuto de Bolavip Perú.

ver también Alianza Lima fue beneficiado tras fuerte sanción de FIFA a la Universidad Católica

Alineaciones de Alianza Lima vs. Universidad Católica por la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Alan Cantero; Gaspar Gentile, Hernán Barcos y Kevin Quevedo.

Publicidad

Publicidad

Universidad Católica: Johan Lara; Jhon Chancellor, Carlos Medina, Luis Canga, Jerónimo Cacciabue; Luis Moreno, Andrés Rodríguez, Daykol Romero, Gregori Anangonó; Ismael Díaz y Byron Palacios.

Lista de convocados de Alianza para duelo ante Católica por Sudamericana. (Foto: Alianza Lima)

Encuesta¿Alianza vencerá a Católica por la Sudamericana? ¿Alianza vencerá a Católica por la Sudamericana? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad