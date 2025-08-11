La novedad que prepara Néstor Gorosito en el equipo titular de Alianza Lima ante Universidad Católica

Alianza Lima se juega más que un partido en su estreno en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo ‘íntimo’ recibirá a Universidad Católica de Ecuador este miércoles con la presión de sacar ventaja en casa, y todo indica que Néstor Gorosito hará ajustes clave en el once inicial.

De cara al duelo internacional, el técnico argentino analiza realizar un cambio en la zaga central: Gianfranco Chávez se perfila como titular. El defensor nacional de 27 años viene trabajando intensamente en los entrenamientos y cuenta con la plena confianza del comando técnico, por lo que sería el reemplazante natural de Carlos Zambrano, quien no podrá jugar por suspensión tras su expulsión ante Gremio.

Gianfranco Chávez en Alianza Lima (Club Alianza Lima).

El exjugador de Sporting Cristal haría dupla con Renzo Garcés en el fondo, en una defensa que buscará ser sólida frente a un equipo ecuatoriano que apuesta por la intensidad ofensiva.

Posibles regresos que ilusionan

No sería el único cambio en el once. Eryc Castillo también podría volver al equipo tras superar una lesión. El extremo ecuatoriano ya entrena con normalidad y podría ser incluido entre los convocados.

Por otro lado, Paolo Guerrero también estaría disponible. El delantero se ha recuperado de sus molestias físicas y tiene chances de reaparecer en el once titular.

Alianza busca dar el primer golpe

El encuentro ante la U. Católica es el primero de una serie que podría marcar un antes y un después en la temporada de la institución ‘blanquiazul’.

Con el objetivo de hacer historia en el torneo continental, Gorosito no se guarda nada y mueve sus piezas para que Alianza Lima llegue con lo mejor al partido del miércoles en Matute.