Cienciano deberá acatar sorpresiva medida ante Lanús por pedido de Argentina a Conmebol

Cienciano se enfrenta a Lanús en busca de seguir avanzando en la Copa Sudamericana. No obstante, se ha conocido una solicitud por parte de Argentina que sorprende antes de este duelo. Pues tendrán que acatar de forma obligatoria.

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En este caso se trata de que los clubes argentinos puedan portar la bandera de este país en los próximos partidos. La idea es rendirle un homenaje al subcampeonato que logró el conjunto de la selección de Argentina en el último Mundial 2026.

“#Institucional El Presidente de la AFA, Claudio Tapia, agradece a la @CONMEBOL; a su Presidente, Alejandro Domínguez; y a su secretario General, José Astigarraga, la autorización recibida para que los clubes argentinos que disputan los playoffs de Copa Sudamericana puedan portar una bandera en agradecimiento al seleccionado nacional por el subcampeonato del mundo“, publicó la AFA en sus redes sociales.

¿Cuándo juegan Cienciano contra Lanús?

El partido de ida de los playoff de la Copa Sudamericana se disputará entre Lanús vs. Cienciano el día miércoles 22 de julio. Este partido se disputará en el Estadio Ciudad de Lanus desde las 19:30 horas de Perú.

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Jugadores de Cienciano celebrando (Foto: Cienciano).

El posible 11 de Cienciano ante Lanús

El conjunto de Cienciano saldrá con sus mejores armas a este encuentro. Horacio Melgarejo tiene una oportunidad de oro para demostrar su calidad como DT.

El once de Cienciano: Italo Espinoza; Claudio Núñez, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain; Cristian Souza, Gerson Barreto, Santiago Arias, Marcos Martinich; Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés.

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