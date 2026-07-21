Sporting Cristal sufre baja de último momento para debut en Copa Sudamericana

Antes de enfrentar a Bragantino por la Copa Sudamericana, Sporting Cristal anunció una baja de último momento.

Sporting Cristal anunció la baja de Juan Manuel Cuesta. De forma inesperada, el nuevo fichaje del cuadro rimense no podrá debutar en la Copa Sudamericana. Lastimosamente, mediante un anuncio, el cuadro del Rímac anunció la lesión del atacante colombiano.

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Según el informe médico, el futbolista sufrió un golpe en el empeine del pie derecho en el partido frente a EGB Tacan Heroica. Motivo por el cual en estos momentos se encuentra recuperándose y, si bien su recuperación es favorable, queda descartado para el choque ante RB Bragantino.

En estos momentos, el futbolista no está entrenando con el equipo. Esto debido a que la lesión limita que pueda hacer los trabajos con normalidad. Por lo pronto, no hay fecha para su retorno a las canchas; no obstante, todo dependerá de su evolución en los próximos días.

Comunicado de Sporting Cristal:

Así se informó la lesión de Juan Manuel Cuesta (Foto: Sporting Cristal).

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¿Cuándo juega Sporting Cristal por Copa Sudamericana?

Tras quedar en tercer lugar en la Copa Libertadores, el conjunto de Sporting Cristal se ganó su pase a la etapa de eliminación de la Copa Sudamericana. Acá enfrentará a RB Bragantino este miércoles 22 de julio desde las 19:30 horas de Perú en el Estadio Nacional de Lima.

Este juego será el de ida, por lo que el conjunto de Roberto Mosquera necesita buscar sacar una diferencia para la próxima semana ir a definir la llave en Brasil. No va a ser sencillo buscar la posibilidad de seguir avanzando, pero sí logran mantener su portería a salvo. Quizás logren inquietar a su rival.

Datos Claves

Juan Manuel Cuesta sufrió una lesión en el pie derecho ante EGB Tacan Heroica.

sufrió una lesión en el pie derecho ante EGB Tacan Heroica. Copa Sudamericana: el atacante colombiano queda totalmente descartado para el duelo ante RB Bragantino.

el atacante colombiano queda totalmente descartado para el duelo ante RB Bragantino. 22 de julio a las 19:30, Sporting Cristal jugará en el Estadio Nacional.