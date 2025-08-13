Cienciano perdió en Copa Sudamericana, pero todos se acordaron de Christian Cueva: “no se reforzaron nada”

Cienciano jugó uno de sus peores partido a nivel internacional este año 2025. El cuadro cusqueño estuvo muy errático dentro del Estadio Hernando Siles de La Paz. Esto fue muy bien aprovechado por un Bolívar que falló mucho, pero que tuvo oportunidades de gol gracias al mismo equipo peruano que le proporcionó chances de marcar.

El equipo de Carlos Desio fue superado con mucha facilidad en Bolivia y por errores tontos van perdiendo la serie. Hablamos que tienen un marcador en contra de 2-0 en contra y para clasificar a los cuartos de final necesitan al menos ganar por 3-0. No obstante, la altura en este caso no va a ser un aliado teniendo a un cuadro rival que está muy acostumbrado a jugar a más altura incluso.

Es así que tras esta derrota uno de los jugadores que terminó siendo tendencia es uno que no juega en el club. Hablamos de Christian Cueva, quien dejó la institución debido a un interés de Emelec y ahora es una de las figuras del elenco ecuatoriano. No obstante, es recordado muy bien por los fanáticos cusqueños por las alegrías que les dio este año con la camiseta del ‘Papá’.

Christian Cueva celebrando (Foto: Getty).

¿Qué dicen los hinchas de Cienciano sobre Christian Cueva?

Por lo general los hinchas recuerdan que el cuadro de Cienciano se desprendió de varias de sus figuras. Esto terminó costándole caro al bajar de gran medida el nivel que venían teniendo en el fútbol peruano e internacional. Recordemos que con estos jugadores se logró una clasificación a los octavos de final como primeros en su grupo, lo cual es algo que muy pocos pensaron a inicios de temporada.

No obstante, se hizo estas salidas y no se trajo a nadie de un nivel parecido, terminando perdiendo más de lo que pudieron ganar. Por eso muchos reclaman que el club decidió vender, pero nunca tomó en cuenta el poder reforzar el plantel para competir con los equipos más importantes.

Expusieron hinchas en las redes sociales.

¿Qué jugadores dejaron Cienciano?

Hay que mencionar que no solo Christian Cueva terminó por abandonar el cuadro cusqueño. Otros que venían siendo figuras y se marcharon son Gaspar Gentile y Josué Estrada ambos terminaron en Alianza Lima que hoy por hoy son jugadores que vienen disputando la temporada como suplentes.

Otros jugadores que se terminaron yendo también del ‘Papá’ son Didier La Torre, Alexi Gómez, Adrián Ascues, Sebastián Cavero y Pedro Ibáñez. Si bien alternaban en el once titular, no terminaron de ser jugadores determinantes en el plantel.

Mientras que llegaron Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Gonzalo Aguirre, Nicolás Amasifuén, Yimmy Gamero, Ray Sandoval y Luis García. Quienes todavía no han marcado diferencia en el club.

