EN VIVO Y GRATIS Alianza Lima vs. U. Católica por los octavos de final de la Copa Sudamericana Vía ESPN: minuto a minuto

Los 'Blanquiazules' y los 'Los Cammaratas' se enfrentan esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute.

¡Las realidades de los protagonistas!

Veamos cómo están Alianza Lima y Universidad Católica en la previa de lo que será su primer duelo oficial.

¡U. Católica entrenó en la Ciudad Deportiva La Florida!

El plantel ecuatoriano realizó sus sesiones de trabajo en el predio de Sporting Cristal con miras al partido de esta noche frente a Alianza Lima.

¡Los convocados de Alianza Lima!

Conozcamos a los jugadores que estarán disponibles para Néstor Gorosito esta noche en Matute.

¡Atención a todos los asistentes de Matute!

Estas son las distintas actividades que podrás realizar si hoy asistes al Estadio Alejandro Villanueva de Matute.

¡El Señor de los Milagros presente!

A través de un video en las redes sociales de Alianza Lima, se puede apreciar cómo el club empieza a vivir la previa del duelo de hoy en base a la fe bendita.

¡Bienvenidos a la cobertura del Alianza Lima vs. U. Católica!

Alianza Lima recibe en Matute a la U. Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 y a continuación vivirás todas las incidencias.

Por Renato Pérez

Alianza Lima vs. U. Católica por la Copa Sudamericana.
© Composición BOLAVIP.Alianza Lima vs. U. Católica por la Copa Sudamericana.

Alianza Lima recibe en Matute a la Universidad Católica de Ecuador en el marco del duelo de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El barrio de La Victoria pinta para ser una tremenda fiesta y así continuar con una historia continental que les ha sonreído durante esta temporada, aunque el equipo rival buscará ser la sorpresa de la jornada al tampoco guardarse nada.

En cuanto a cómo llegan los equipos, los blanquiazules llegan a esta llave luego de eliminar al poderoso Gremio de Porto Alegre en los play offs de la Copa Sudamericana. Por el lado de los ecuatorianos, los dirigidos por Diego Martínez tuvieron una enorme fase de grupos enfrentando a Defensa y Justicia, Vitória y Cerro Largo, en donde por cierto quedaron invictos y lideraron su serie.

Hora y canal del duelo Alianza Lima vs. U. Católica por la Copa Sudamericana

El partido entre Alianza Lima vs. Universidad Católica por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 está programado para el día de hoy a las 19:30 hora local en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. En cuanto a la transmisión oficial, se podrá disfrutar por la señal oficial de ‘ESPN‘ y ‘Disney+‘. Además, también tendrá el minuto a minuto al clásico estilo de ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto a minuto del Alianza Lima vs. U. Católica!

