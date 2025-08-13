Martín Cauteruccio marcó el 1-0 de Bolívar vs. Cienciano por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Anotando en el minuto 20 del primer tiempo, el delantero aprovechó un error en la defensa del cuadro de Perú, metió velocidad y remató a placer para darle la ventaja al plantel de Bolivia.

Las imágenes son claras al mostrar cómo Cienciano dudó mucho en la salida desde la defensa, un pase errado fue aprovechado por Patricio Julián Rodríguez y brindó un pase en profundidad a Martín Cauteruccio.

Gol de Martín Cauteruccio en el Cienciano vs. Bolívar

Si bien Cienciano salió con buen semblante al partido, rápidamente todo cambió y los jugadores se veían lentos al momento de llegar a las jugadas. Teniendo varios problemas en la zaga, fue Bolívar el que golpeó primero gracias a una rápida acción de Martín Cauteruccio.

Como si siempre hubiera jugado en la altura de La Paz, Martín Cauteruccio corrió buscando un pase en profundidad, le metió el cuerpo a Jimmy Valoyes, aguantó y remató sobre la salida del portero Ignacio Barrios.

De esta manera Bolívar se adelantó a Cienciano por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Jugando en la altura de La Paz, Martín Cauteruccio anotó el 1-0 para los locales, que ahora van por más.