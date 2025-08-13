Es tendencia:
logotipo del encabezado
Cienciano

VIDEO: Regalo de Cienciano a Bolívar y Martín Cauteruccio marcó el 1-0 por la Copa Sudamericana

Martín Cauteruccio abrió el marcador por la Copa Sudamericana con el 1-0 de Bolívar vs. Cienciano en La Paz.

Por Aldo Cadillo

Cauteruccio marcó el 1-0 de Bolívar vs. Cienciano.
© Producción Bolavip.Cauteruccio marcó el 1-0 de Bolívar vs. Cienciano.

Martín Cauteruccio marcó el 1-0 de Bolívar vs. Cienciano por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Anotando en el minuto 20 del primer tiempo, el delantero aprovechó un error en la defensa del cuadro de Perú, metió velocidad y remató a placer para darle la ventaja al plantel de Bolivia.

Publicidad

Las imágenes son claras al mostrar cómo Cienciano dudó mucho en la salida desde la defensa, un pase errado fue aprovechado por Patricio Julián Rodríguez y brindó un pase en profundidad a Martín Cauteruccio.

Gol de Martín Cauteruccio en el Cienciano vs. Bolívar

Si bien Cienciano salió con buen semblante al partido, rápidamente todo cambió y los jugadores se veían lentos al momento de llegar a las jugadas. Teniendo varios problemas en la zaga, fue Bolívar el que golpeó primero gracias a una rápida acción de Martín Cauteruccio.

Publicidad
Sorpresa absoluta con Cristian Benavente: su nuevo valor mundial tras fichar por Sporting Cristal

ver también

Sorpresa absoluta con Cristian Benavente: su nuevo valor mundial tras fichar por Sporting Cristal

Como si siempre hubiera jugado en la altura de La Paz, Martín Cauteruccio corrió buscando un pase en profundidad, le metió el cuerpo a Jimmy Valoyes, aguantó y remató sobre la salida del portero Ignacio Barrios.

De esta manera Bolívar se adelantó a Cienciano por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Jugando en la altura de La Paz, Martín Cauteruccio anotó el 1-0 para los locales, que ahora van por más.

Estuvo en Sporting Cristal, Ricardo Gareca lo consideró para la Selección Peruana y ahora llega a la Liga 1 para jugar en club campeón

ver también

Estuvo en Sporting Cristal, Ricardo Gareca lo consideró para la Selección Peruana y ahora llega a la Liga 1 para jugar en club campeón

aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Bolívar 1-0 Cienciano EN VIVO y DIRECTO por la ida de los octavos de la Sudamericana
Copa Sudamericana

Bolívar 1-0 Cienciano EN VIVO y DIRECTO por la ida de los octavos de la Sudamericana

Bolívar vs. Cienciano: hora, día, TV y alineaciones por los octavos de final de la Sudamericana 2025
Copa Sudamericana

Bolívar vs. Cienciano: hora, día, TV y alineaciones por los octavos de final de la Sudamericana 2025

Ray Sandoval deja Comerciantes Unidos y es nuevo jugador de equipo grande de Liga 1
Liga 1

Ray Sandoval deja Comerciantes Unidos y es nuevo jugador de equipo grande de Liga 1

EN VIVO Y GRATIS Alianza Lima vs. U. Católica por la Sudamericana Vía ESPN: minuto a minuto
Copa Sudamericana

EN VIVO Y GRATIS Alianza Lima vs. U. Católica por la Sudamericana Vía ESPN: minuto a minuto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo