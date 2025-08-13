Bolívar 1-0 Cienciano EN VIVO y DIRECTO por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana vía DirecTV Go: “Gol de Cauteruccio”

¡Buenas tardes amigos de Bolavip Perú! Acá comenzamos con el minuto a minuto del partidazo entre Bolívar vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2025 .

Estos son los convocados de Carlos Desio para el duelo frente a Bolívar por la Copa Sudamericana 2025.

Ya se juega en el Hernando Siles de La Paz el Bolívar vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2025 .

En el inicio de la contienda el cuadro de Bolívar es más. Patricio Rodríguez intentó por banda, pero el portero 'Nacho' Barrios embolsa bien.

Alejandro Hohberg la recibió por el medio y tenía para asistir a Cristian Neira , pero intentó el remate que terminó fuera de la cancha. ¡Oportunidad desperdiciada por Cienciano!

Valoyes tuvo una caída en el área, pero logró recuperarse para mandarla al tiro de esquina y salvar a Cienciano .

Patricio Rodríguez sufrió una caída y sintió un duro golpe en la rodilla, pero en este caso parece que continuará en el partido.

En el Hernando Siles de La Paz ya se juega el segundo tiempo entre Bolívar vs. Cienciano .

La Copa Sudamericana vuelve y el Perú vibra con un emocionante encuentro internacional. Cienciano que fue la gran revelación de este certamen vuelve al ruedo con un plantel nuevo y se enfrenta a Bolívar. El conjunto del ‘Papá’ quedó primero en su grupo, mientras que los ‘Celestes’ llegan desde la Copa Libertadores tras culminar en el tercer lugar.

El equipo de Carlos Desio no se encuentra en su mejor momento en este Torneo Clausura. De cinco juegos disputados tan solo ha logrado una victoria, luego empató dos y perdió dos. Dejando en claro que les afectó la partida de varios jugadores como Christian Cueva, Gaspar Gentile o Josué Estrada. Ahora a nivel continental se espera que vuelvan a deslumbrar con un nivel óptimo, pues hasta ahora vienen invictos.

Por su lado el Bolívar viene de ganar con suma facilidad la serie con Palestino de Chile, al cual derrotó ambos partidos por 3-0. En la Liga de Bolivia viene peleando en la parte alta. No obstante es un cuadro que ha tenido algunos altibajos, aunque en estos últimos juegos ha logrados grandes victorias que le permiten seguir soñando con el título nacional.