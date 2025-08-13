Es tendencia:
Bolívar 1-0 Cienciano EN VIVO y DIRECTO por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana vía DirecTV Go: “Gol de Cauteruccio”

Por los octavos de final de la Copa Sudamericana Bolívar recibe en el juego de ida a Cienciano.

50' ¡Tarjeta amarilla en Bolívar!

Leonel Justiniano es el primer amonestado en el cuadro de Bolívar.

¡Arrancó el segundo tiempo!

En el Hernando Siles de La Paz ya se juega el segundo tiempo entre Bolívar vs. Cienciano.

¡Final del primer tiempo!

Se acabó el primer tiempo con triunfo de Bolívar por 1-0 ante Cienciano.

45+1' ¡Tarjeta amarilla en Cienciano!

Leonel Galeano es amonestado con amarilla tras una fuerte falta en el mediocampo.

42' ¡Cambio en Bolívar!

Daniel Cataño ingresa al terreno de juego por Patricio Rodríguez que no pudo continuar por lesión.

39' ¡Oportunidad clara para Bolívar!

Patricio Rodríguez intentó el remate dentro del área, pero la volea terminó lejos de la portería.

35' ¡Otro jugador lesionado!

Patricio Rodríguez sufrió una caída y sintió un duro golpe en la rodilla, pero en este caso parece que continuará en el partido.

33' ¡Valoyes salvador!

Valoyes tuvo una caída en el área, pero logró recuperarse para mandarla al tiro de esquina y salvar a Cienciano.

31' ¡Cambio por lesión en Bolívar!

Jesús Sagredo ingresa al campo por Santiago Echeverría que no pudo continuar en el campo por una lesión.

¡Jugador lesionado en Bolívar!

Santiago Echeverria sale del campo, parece una lesión en la rodilla para el jugador de Bolívar.

¡Así fue el gol de Martín Cauteruccio!

Así definió Martín Cauteruccio contra Cienciano.

24' ¡Otra vez Cienciano falla!

Cienciano tuvo una nueva oportunidad, pero Cristian Souza se llenó de pelota y Carlos Garcés definió desviado.

20' ¡Goooool de Bolívar!

Martín Cauteruccio aprovechó un error en salida de Cienciano y marcó con tranquilidad ante 'Nacho' Barrios.

14' ¡Lampe tiene trabajo en Bolivia!

Claudio Torrejón hizo esforzarse a Carlos Lampe con un remate de media distancia, la manda al córner el boliviano.

7' ¡Cienciano lo desperdició!

Alejandro Hohberg la recibió por el medio y tenía para asistir a Cristian Neira, pero intentó el remate que terminó fuera de la cancha. ¡Oportunidad desperdiciada por Cienciano! 

5' ¡Bolívar es más!

En el inicio de la contienda el cuadro de Bolívar es más. Patricio Rodríguez intentó por banda, pero el portero 'Nacho' Barrios embolsa bien.

¡Arrancó el partido!

Ya se juega en el Hernando Siles de La Paz el Bolívar vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2025.

¡Todo va quedando listo!

Estamos ha minutos del partidazo entre Bolívar vs. Cienciano.

Imagen

¡Poco público en Bolivia!

Por el horario todavía hay poco público en las tribunas del Hernando Siles.

Imagen

¡Así forma Bolívar!

Flavio Robatto manda la siguiente alineación en Bolívar: Lampe; Rocha, Torrén, Echeverria, Sagredo; Justiniano, Matheus, Batallini, Melgar, Rodríguez; Cauteruccio.

¡Once confirmado de Cienciano!

Carlos Desio eligió el once de Cienciano: Barrios; Galeano, Amondarain, Valoyes,Gamero; Torrejón, González, Souza, Neira, Hohberg; Garcés.

Imagen

¡Convocados de Cienciano!

Estos son los convocados de Carlos Desio para el duelo frente a Bolívar por la Copa Sudamericana 2025. 

Imagen

¡Bienvenidos al Bolívar vs. Cienciano!

¡Buenas tardes amigos de Bolavip Perú! Acá comenzamos con el minuto a minuto del partidazo entre Bolívar vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2025.

Por Bruno Castro

Alejandro Hohberg contra Bolívar.
© CiencianoAlejandro Hohberg contra Bolívar.

La Copa Sudamericana vuelve y el Perú vibra con un emocionante encuentro internacional. Cienciano que fue la gran revelación de este certamen vuelve al ruedo con un plantel nuevo y se enfrenta a Bolívar. El conjunto del ‘Papá’ quedó primero en su grupo, mientras que los ‘Celestes’ llegan desde la Copa Libertadores tras culminar en el tercer lugar.

El equipo de Carlos Desio no se encuentra en su mejor momento en este Torneo Clausura. De cinco juegos disputados tan solo ha logrado una victoria, luego empató dos y perdió dos. Dejando en claro que les afectó la partida de varios jugadores como Christian Cueva, Gaspar Gentile o Josué Estrada. Ahora a nivel continental se espera que vuelvan a deslumbrar con un nivel óptimo, pues hasta ahora vienen invictos.

Por su lado el Bolívar viene de ganar con suma facilidad la serie con Palestino de Chile, al cual derrotó ambos partidos por 3-0. En la Liga de Bolivia viene peleando en la parte alta. No obstante es un cuadro que ha tenido algunos altibajos, aunque en estos últimos juegos ha logrados grandes victorias que le permiten seguir soñando con el título nacional.

bruno castro
Bruno Castro
