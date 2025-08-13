Bolívar 1-0 Cienciano EN VIVO y DIRECTO por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana vía DirecTV Go: “Gol de Cauteruccio”

La Copa Sudamericana vuelve y el Perú vibra con un emocionante encuentro internacional. Cienciano que fue la gran revelación de este certamen vuelve al ruedo con un plantel nuevo y se enfrenta a Bolívar. El conjunto del ‘Papá’ quedó primero en su grupo, mientras que los ‘Celestes’ llegan desde la Copa Libertadores tras culminar en el tercer lugar.
El equipo de Carlos Desio no se encuentra en su mejor momento en este Torneo Clausura. De cinco juegos disputados tan solo ha logrado una victoria, luego empató dos y perdió dos. Dejando en claro que les afectó la partida de varios jugadores como Christian Cueva, Gaspar Gentile o Josué Estrada. Ahora a nivel continental se espera que vuelvan a deslumbrar con un nivel óptimo, pues hasta ahora vienen invictos.
Por su lado el Bolívar viene de ganar con suma facilidad la serie con Palestino de Chile, al cual derrotó ambos partidos por 3-0. En la Liga de Bolivia viene peleando en la parte alta. No obstante es un cuadro que ha tenido algunos altibajos, aunque en estos últimos juegos ha logrados grandes victorias que le permiten seguir soñando con el título nacional.