Se viene un importante partido para Alianza Lima en la Copa Sudamericana. Un juego vital en casa y el entrenador Néstor Gorosito lo sabe muy bien. Por ese motivo ha planteado un cambio de último momento para poder tener más tranquilidad en este juego. Este experimente podría ser lo que necesitan en busca de tener un equilibrio en el medio del campo.

La idea que tiene Néstor Gorosito es incluir en el once titular a Alessandro Burlamaqui. Al final el argentino decidió desistir de usar a Gianfranco Chávez de titular en este encuentro. Con lo cual el joven volante estará como el pivote para este duelo internacional.

Alessandro Burlmaqui (Foto: Alianza Lima).

Esta es la primera vez que jugará en esta posición a nivel internacional y frente a un equipo muy físico como es la Universidad Católica. Lo cual le va a significar hacer un trajín importante en el terreno de juego. Este cambio deja en claro que lo que busca el ‘Pipo’ es tener un mediocampo más equilibrado, pero también tratar de tener un juego más directo para los ataques por las bandas.

Por su lado, Erick Noriega que es uno de los favoritos del técnico argentino es el sacrificado para jugar como central. Es algo que viene haciendo en los partidos anteriores cuando ha faltado Renzo Garcés o Carlos Zambrano en el once titular. Dejando en claro que no quiere arriesgar por ahora con Chávez, quien recién ha llegado al equipo la semana pasada.

Así formaría Alianza Lima vs. U. Católica

Tras el último entrenamiento de Alianza Lima, ya se conoce el que sería el once casi confirmado para el duelo por Copa Sudamericana. En este caso solo un problema de último minuto haría que se cambie el esquema que practicó Néstor Gorosito.

Por otro lado, una gran noticia para este duelo es la recuperación de sus futbolistas lesionados. La gran mayoría ya está listo para jugar y se espera que para el choque de vuelta puedan recuperar alguno más.

Celebración de Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

El once de Alianza Lima sería el siguiente: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Eryc Castillo, Kevin Quevedo, Paolo Guerrero.

Con esto tendría prácticamente el once titular con el que viene jugando este certamen. El único jugador que no está disponible por un tema de una tarjeta roja es Carlos Zambrano. Quien tendrá que estar fuera de cancha viendo el juego desde la tribuna.

¿Cuándo jugará Alianza Lima vs. U. Católica?

Alianza Lima vs. Universidad Católica de Ecuador se enfrentarán por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El partido de ida se desarrollará este miércoles 13 de agosto desde las 19:30 (Hora de Perú) en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’.

