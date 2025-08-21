El primer refuerzo confirmado que tendrá Alianza Lima para ser campeón de la Copa Sudamericana

Alianza Lima se metió entre los ocho mejores clubes de la Copa Sudamericana y ahora sueña con ser campeón. Estando cerca del objetivo, pues sobre el papel solo tiene que vencer a tres rivales más, las posibilidades aumentan luego de sumar un nuevo refuerzo.

Y es que si bien Alianza Lima venció 2-1 a la Universidad Católica en Quito, la realidad es que el primer tiempo el equipo no convenció. Viéndose doblegado en el mediocampo, el técnico Néstor Gorosito pudo hacer cambios tácticos y logró superar el momento.

Ahora, para prevenir ese tipo de situaciones, Alianza Lima confirmó que sumó un refuerzo de último minuto para los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Así es, Pedro Aquino está habilitado para asumir los partidos que restar del certamen internacional.

Llegando a Alianza Lima en reemplazo de Erick Noriega, Pedro Aquino tiene la responsabilidad de ganarse un espacio entre los volantes y buscar ser titular. Si bien todavía no se une al cuadro del técnico Néstor Gorosito, se espera que pase un tiempo antes de que pueda jugar.

Alianza festejando su victoria ante Universidad Católica. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué posición ocupará Pedro Aquino en Alianza Lima?

Pedro Aquino fichó por Alianza Lima para ocupar el puesto que dejó Erick Noriega, que se fue a Gremio. De esta manera, el volante peruano buscará ser titular en un mediocampo en el que están Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Jean Pierre Archimbaud, Pablo Ceppelini y Piero Cari.

Pedro Aquino todavía no debuta con Alianza Lima, pero la última información indica que puede salir en lista para el clásico ante Universitario. Jugándose este domingo 24 de agosto, el duelo se dará en el estadio Monumental desde las 5:30 PM.

¿Contra quién juega Alianza Lima por cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima juega ante el ganador del partido entre Independiente vs. Universidad de Chile, pero Conmebol canceló el duelo por violencia y dentro de las próximas horas decidirá quién será el rival de los íntimos por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

¿Cuánto gana Pedro Aquino?

Pedro Aquino gana 50 mil dólares según información oficial de Salary Sport. Llegando a Alianza Lima para el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, se entiende que el cuadro íntimo cubrirá un porcentaje total de su sueldo.

