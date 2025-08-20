Alianza Lima espera a Independiente o U. de Chile: ¿Qué pasó la última vez que Conmebol canceló un partido?

Alianza Lima consiguió su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero todavía no conoce rival luego de la cancelación del duelo entre Independiente vs. Universidad de Chile. Si bien el cuadro de Perú avanzó sin problemas luego de vencer a su similar de Ecuador, en la otra llave sí se registraron incidentes y el partido tuvo que ser cancelado.

Publicidad

Publicidad

La decisión la tomó Conmebol luego de los lamentables hechos que sucedieron durante el segundo tiempo del duelo entre Independiente vs. Universidad de Chile. Si bien el cotejo iba igualado 1-1 (dando un resultado global 2-1 para los chilenos), los incidentes empezaron en las tribunas y hubo violencia entre ambas barras.

Tras trascender que la violencia fue feroz, la situación se desbordó luego de ver las imágenes de las tribunas y tanto los hinchas de Independiente como los de Universidad de Chile se enfrentaron.

Por ello Conmebol decidió cancelar el partido entre Independiente vs. Universidad de Chile y así Alianza Lima todavía no sabe a quién enfrentará en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Conmebol canceló el Independiente vs. Universidad de Chile. (Foto: Conmebol)

¿Qué pasó la última vez que Conmebol canceló un partido?

La situación que se acaba de vivir en el Independiente vs. Universidad de Chile no es nueva. De hecho, Conmebol también canceló un partido este mismo 2025. Ocurriendo en el duelo entre Colo Colo vs. Fortaleza, el partido se canceló por la Copa Libertadores y Conmebol tomó una decisión.

Aquella vez la Conmebol decidió darle el triunfo a Fortaleza por 3-0 ante Colo Colo. Siendo local el cuadro ‘Cacique’, la mayor responsabilidad cayó sobre ellos y la visita se llevó el triunfo. Si vuelve a pasar lo mismo, Independiente perdería y Universidad de Chile pasaría a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Pero la información indica que lo más probable es que Conmebol sancione a ambos clubes y elimine a los dos de la Copa Sudamericana. Marcando así un precedente en sanciones, Alianza Lima sería el más beneficiado y avanzaría a semifinales.

ver también El hincha de Alianza Lima explotó: la queja contra Miguel Trauco y el reemplazo que piden para la Copa Sudamericana