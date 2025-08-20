El hincha de Alianza Lima explotó: la queja contra Miguel Trauco y el reemplazo que piden para la Copa Sudamericana

Alianza Lima sigue haciendo historia y pasó a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Logrando su clasificación luego de vencer a Universidad Católica por un global de 4-1, los hinchas quedaron felices pues se cumplió el objetivo, pero apuntaron contra el juego de Miguel Trauco.

Publicidad

Publicidad

Si bien tuvo responsabilidad en el gol que anotó Universidad Católica, los hinchas de Alianza Lima no le perdonaron nada a Miguel Trauco y lo expusieron en redes sociales pidiendo un reemplazo que ocupe su lugar.

Dejando sus críticas en la publicación que hizo Alianza Lima luego de conseguir su clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana, el lateral izquierdo Miguel Trauco recibió fuertes quejas e incluso algunos pidieron un fichaje para que lo reemplace.

La usuaria Karin con la cuenta @Karin1901_26, publicó sobre Miguel Trauco y su mal partido con Alianza Lima: “Hay que ayudar la banda de Trauco, que venga Nilson Loyola”. Otro usuario que cuestionó a Miguel Trauco fue El Discípulo con la cuenta @A_Goyzueta: “Trauco en altura es demasiado fácil”.

Publicidad

Publicidad

Alianza pasó a cuartos de Sudamericana. (Foto: Copa Sudamericana)

Los números de Miguel Trauco en Alianza Lima

Miguel Trauco jugó los noventa minutos del duelo entre Alianza Lima vs. Universidad Católica por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Teniendo una puntuación de 6.5 por parte de Sofascore, el lateral izquierdo registró 4 duelos ganados de 8, 16 posesiones perdidas y cometió una falta.

Siguiendo con las estadísticas de Miguel Trauco en el Alianza Lima vs. Universidad Católica por la Copa Sudamericana, el lateral izquierdo también registró 46 toques, 15 pases precisos de 27 y 3 pases acertados de 9.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Alianza Lima a semifinales? Piden descalificación por los incidentes y la violencia en Independiente vs. Universidad de Chile

¿Cuánto gana Miguel Trauco?

Miguel Trauco gana 40 mil dólares mensuales según información oficial de Salary Sport. Firmando por dos temporadas con los íntimos, si cumple todo su contrato se llevará 960 mil dólares.

ver también Contra qué equipo y cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por la Copa Sudamericana 2025

¿Cuánto vale Miguel Trauco?

Miguel Trauco vale 989 mil euros según información oficial de Transfermarkt. Llegando a costar en su mejor momento 2 millones, eso fue en el 2017 cuando tenía 25 años y jugaba en Flamengo.

Encuesta¿Alianza debe buscar un reemplazo para Trauco? ¿Alianza debe buscar un reemplazo para Trauco? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad