Horacio Melgarejo nuevamente soltó frases vergonzosas después de la derrota de Cienciano ante Lanús

El entrenador de Cienciano nuevamente es tendencia en el fútbol internacional. Declaraciones polémicas de Horacio Melgarejo, en Sudamericana.

El ambiente en el club cusqueño vuelve a encenderse tras una jornada amarga en el plano internacional. Cienciano cayó por 2-0 ante Lanús por la Copa Sudamericana, y su director técnico, Horacio Melgarejo, dejó picantes y polémicas declaraciones al finalizar el encuentro.

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Un duro diagnóstico sobre la actitud en la cancha

Tras el tropiezo internacional frente al conjunto argentino, el estratega uruguayo mostró su inconformidad con la intensidad mostrada por sus dirigidos. En rueda de prensa, cuestionó la falta de carácter competitivo ante rivales de peso en la región.

Horacio Melgarejo entrenador de Cienciano en Liga 1. (Foto: X).

“Los equipos argentinos o uruguayos pueden estar un año sin jugar, pero a la hora de competir, compiten. Y eso nosotros lo tenemos que saber”, remarcó el DT.

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El entrenador fue más allá al apelar a metáforas llamativas para exigir mayor firmeza a su plantilla. “Tacos altos, para las quinceañeras; acá hay que meterse zapatos de mujer, pero con tacos de aluminio”, soltó ante los medios.

Humor negro y autocrítica por la ansiedad

Fiel a su estilo desenfadado, Melgarejo desestimó que su equipo sintiera temor frente al cuadro visitante. Para graficarlo, utilizó una particular anécdota personal que no tardó en hacerse viral.

“No sé si usar la palabra asustar. Asustar, me asustaba yo cuando me levantaba al baño a la madrugada y veía a mi suegra”, lanzó entre risas.

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Más allá de la broma, reconoció que el aspecto mental les jugó una mala pasada tras quedar con ventaja numérica. “Por la ansiedad por empatar, porque te ves con uno más, nos pegaron en el momento justo”, analizó sobre el trámite del partido.

😳 “TACOS ALTOS PARA LAS QUINCEAÑERAS”



😳 “ASUSTAR, ME ASUSTABA YO CUANDO ME LEVANTABA AL BAÑO DE MADRUGADA Y VEÍA A MI SUEGRA”



🎙️ Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, a su manera luego del 0-2 con Lanús por la ida de los Playoffs de la #Sudamericana



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/M5ihKeCoGt — SportsCenter (@SC_ESPN) July 23, 2026

Un historial reciente marcado por la controversia

Estas impactantes palabras se suman a la reciente y dura sanción que recibió el técnico por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Melgarejo fue suspendido por un año tras criticar abiertamente la organización de los torneos locales y al presidente del ente rector, Agustín Lozano.

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Con la sanción a cuestas y la derrota por dos goles en contra, en el torneo internacional, el panorama en Cienciano luce convulso. El club deberá recomponerse rápidamente mientras el estratega sigue acumulando titulares por sus explosivas conferencias de prensa.

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