Marcelo Díaz habló en conferencia de prensa en la previa al Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo. Pero, varias preguntas de los periodistas presentes estuvieron apuntadas a los incidentes por Copa Sudamericana ante Independiente. Mientras en Conmebol se trata el tema y Alianza Lima espera rival (o no), el capitán de la ‘U’ no se ve en cuartos de final.

La mayoría de las consultas al ‘Chelo’ Díaz en la conferencia de prensa estuvieron dirigidas a lo que pasó hace algunos días cuando hinchas tanto de Independiente como Universidad de Chile protagonizaron serios incidentes en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, disputado en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Bochini.

Dicho encuentro quedó cancelado y todo lo definirá la Unidad Disciplinaria de Conmebol. Existe la chance de que ambos equipos puedan ser descalificados y Alianza Lima avance directamente a semifinales. Aunque, esta chance empieza a perder fuerza y todo hace pensar que alguno de esos equipos sea el rival de los Blanquiazules.

Marcelo Díaz y una postura contundente en Universidad de Chile

Marcelo Díaz destacó la parte humana por sobre lo deportivo en el caso de los incidentes en la cancha de Independiente. Si bien cuestionó la postura de Néstor Grindetti, presidente del club argentino, sí elogió las acciones de parte de los futbolistas del club.

“No hemos conversado con nadie de Independiente. No hemos tenido contacto. Hemos visto publicaciones de ellos, sobre todo de los chilenos que juegan en ese club, y hacen atención a la salud y el bienestar de las personas. Es contradictorio viniendo del mismo Club”, consideró.

Ahora bien, más allá de esto y de que la serie estaba en favor de U. de Chile por 2-1, el capitán de Universidad de Chile no se ve clasificando. “No nos sentimos clasificados, por ningún motivo. Prefiero pensar que se va a decidir en la CONMEBOL y lo que sea va a estar bien, para eso tenemos a nuestra gente gestionando. Sí estábamos ganando la llave, deportivamente estábamos muchísimo mejor y lamentablemente no pudimos terminar el partido“, aseguró.

“Lo más importante siempre van a ser las personas, lo que pueda pasar en un partido de fútbol pasa a segundo plano cuando ha pasó lo que pasó en el estadio. Hicimos gran parte la diferencia porque a nosotros desde el primer minuto nos importó la salud de los hinchas”, agregó.

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final?

Mediante las redes sociales de CONMEBOL se dio a conocer las fechas para los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Alianza Lima en el primer partido estará como local en el estadio Alejandro Villanueva el día jueves 18 de setiembre a las 19:30 horas. El choque de vuelta será de visitante ante el rival a determinar el jueves 25 del mismo mes a la misma hora.