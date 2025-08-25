Es tendencia:
La IA revela el próximo rival de Alianza Lima: ¿Independiente o U. de Chile?

La IA determinó el próximo rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana

Por Bruno Castro

Independiente y Universidad de Chile.
© Independiente y U. de ChileIndependiente y Universidad de Chile.

El fútbol sudamericano se vio manchado con violencia el pasado miércoles en la Copa Sudamericana. Una ‘batalla campal’ en las tribunas dejó lo peor de dos hinchadas que atemorizaron a verdaderos hinchas que solo buscaban alentar a sus equipos. Esto ha dejado a Independiente y la Universidad de Chile en jaque sobre su pase a la siguiente instancia de este certamen internacional.

Por el momento se está esperando la resolución final de parte de la CONMEBOL con respecto a este incidente. Pero la espera desespera y se quiere saber que es lo que podría pasar. Más que todo, sabiendo que Alianza Lima tendrá un partido importante en los cuartos de final o posiblemente pueda acceder a una semifinal de forma directa.

Es así como consultamos a la IA de ChatGPT para que nos pueda ayudar con este tema. Logró darnos un análisis detallado de lo que podría pasar con la decisión final del máximo ente del fútbol en Sudamérica.

¿Quién será el rival de Alianza Lima en cuartos de final?

En este caso la IA comenzó hablando del reglamento y de quién terminó siendo el más perjudicado. Poniendo a Independiente como el equipo que llevará la peor parte en esta decisión.

“El marco normativo es claro: el Reglamento Disciplinario establece que los clubes son responsables por el comportamiento de sus hinchas bajo el principio de responsabilidad objetiva. Además, el Manual de Clubes faculta a la Confederación a cancelar un encuentro y decidir su desenlace cuando no existan garantías de seguridad. En este caso, la organización y seguridad correspondían al club local, lo que sitúa a Independiente en una posición jurídica más comprometida frente al tribunal“, explicó la IA.

Luego dio un antecedente cercano, este fue lo que pasó en el Boca Juniors vs. River Plate en el 2015. En donde un conflicto con los jugadores ‘Millonarios’ fue clave para el pase de los de Núñez.

“Los antecedentes también marcan un camino. El ejemplo más recordado es el superclásico Boca–River en la Libertadores 2015, suspendido por un ataque con gas pimienta a jugadores visitantes. Allí la CONMEBOL sancionó al club responsable (Boca) y dio por ganada la serie a su rival (River). Ese patrón de resolución, donde el local que no garantiza la seguridad es sancionado y el visitante avanza, resulta el precedente más cercano a lo ocurrido en Avellaneda“, agregó.

Por último, dio el pase a los cuartos de final a la Universidad de Chile. Es decir que el cuadro ‘blanquiazul’ si o si tendrá que jugar esta fase en el mes de setiembre.

En este escenario, la decisión más probable es que la Universidad de Chile sea declarada vencedora de la serie por un marcador administrativo (0-3 en la vuelta), lo que arrojaría un global de 4-1. Paralelamente, Independiente recibiría sanciones accesorias: clausura parcial o total de su estadio, obligación de disputar partidos sin público o en sede neutral, además de una multa económica considerable. El castigo buscaría dar un mensaje ejemplificador frente a la violencia”, sentenció.

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final?

Mediante las redes sociales de CONMEBOL se dio a conocer las fechas para los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Alianza Lima en el primer partido estará como local en el estadio Alejandro Villanueva el día jueves 18 de setiembre a las 19:30 horas. El choque de vuelta será de visitante ante el rival a determinar el jueves 25 del mismo mes a la misma hora.

Imagen
