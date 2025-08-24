Quiénes definen en Conmebol el caso Independiente vs. U. de Chile y el futuro de Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025

Tras la violenta cancelación del partido entre Independiente y Universidad de Chilepor los octavos de final de la Copa Sudamericana, la atención se centra ahora en Asunción, donde la Conmebol definirá el futuro de Alianza Lima en el torneo.

El cuadro ‘blanquiazul’, ya clasificado, se encuentra a la espera del veredicto que podría cambiar su destino en la competencia: enfrentar a un rival, o avanzar directamente a semifinales.

¿Quiénes toman la decisión en la Conmebol?

La Unidad Disciplinaria de la Conmebol, compuesta por representantes del continente, será la encargada de analizar y tomar una decisión sobre el caso.

Está conformada por el paraguayo Eduardo Gross Brown, la venezolana Amarilis Belisario, el brasileño Lucas Ribeiro, el chileno Cristóbal Valdés y el argentino Jorge Ignacio Moreno.

Este órgano tendrá que abrir el expediente formal, recibir los descargos de Independiente y U. de Chile, y luego evaluar todas las pruebas presentadas (como videos, informes arbitrales y de seguridad). La resolución, aunque urgente, podría tardar hasta 15 días en darse.

Reparos, precedentes y lo que está en juego para Alianza

El reglamento de la Conmebol contempla la descalificación de uno o ambos equipos de la competición, así como la posibilidad de exclusión de futuros torneos; como contempla el artículo 18, inciso l, del Código Disciplinario; lo que convertiría la situación en un dato histórico sin precedentes claros en Sudamérica.

Existió prudencia al programar ya los partidos de cuartos para la tercera semana de septiembre, como si el duelo ya tuviera rival, aunque el emparejamiento de Alianza dependerá exclusivamente del fallo disciplinario.

Si ambos equipos fueran descalificados, los ‘blanquiazules’ tendrían un pase directo a semifinales, avanzando sin disputar la llave de cuartos. Sin embargo, también existen voces críticas que advierten que eliminar a ambos equipos podría generar pérdidas económicas por partidos y derechos televisivos, lo que complicaría la decisión.

